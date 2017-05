Bayerisches Bierstadtfest Mit jeder Menge Neuerungen lockt Radebergs große Stadtparty. Eine davon sogar in 3D.

zurück Bild 1 von 2 weiter Sie werden beim Bierstadtfest Bayern nach Radeberg holen: Jonas Gallin und Anne Fox von der Oktoberfestband „Fetzngaudi“. Und das Allgäuer Brauhaus – als Schwesternbrauerei von Radeberger – wird vorm Rathaus mit einem bayerischen Biergarten für Bayern-Feeling sorgen. © Thorsten Eckert Sie werden beim Bierstadtfest Bayern nach Radeberg holen: Jonas Gallin und Anne Fox von der Oktoberfestband „Fetzngaudi“. Und das Allgäuer Brauhaus – als Schwesternbrauerei von Radeberger – wird vorm Rathaus mit einem bayerischen Biergarten für Bayern-Feeling sorgen.

Erstmals mit dabei sind die Radeberger Schlossmüller Christian (l.) und Reinhardt Sonntag. Die werden am Fest-Sonntag zum Tag der offenen Tür in der Schlossmühle einladen – am Montag lockt dann der traditionelle Mühlentag ebenfalls in die historische Mühle.

Nun gut, zum großen 600. Stadtrechts-Jubiläum vor fünf Jahren wurde vorm Radeberger Rathaus schon mal bayerisches Bier ausgeschenkt. Allerdings nur ein kleines Fässchen aus der bayerischen Partnerstadt Garching. Ansonsten ist Radeberg – und ganz besonders das Bierstadtfest natürlich – bisher stets in einheimischer Bierhand gewesen.

Am Pfingstwochenende wird das nun erstmals anders sein. Dann nämlich lockt das diesjährige Bierstadtfest nach Radeberg und genau vorm Rathaus wird dann neben dem hiesigen Radeberger auch bayerisches Bier fließen. „Aus unserer Schwesterbrauerei Allgäuer Brauhaus mit ihrem Büble-Bier“, sagt Radebergs Brauereisprecherin Jana Kreuziger. Denn Radeberger ist neben Gewerbeverein und Stadt nicht „nur“ einer der drei Ausrichter des Festes, „sondern wir wollten mit der neuen Idee auch wieder neue Aspekte ins Bierstadtfestprogramm bringen“, beschreibt die Brauereisprecherin.

Die Idee, von der Jana Kreuziger spricht, ist dabei die neue Rubrik „Zu Gast in der Bierstadt“. Die soll nun nicht jedes Jahr eine Schwester-Brauerei präsentieren, „sondern wir wollen da wirklich sehr, sehr offen sein und aktuellen Trends nachgehen“, sagt die Brauereisprecherin. Zur Premiere wird’s nun also bayerisch. Dazu wird ein typisch bayerischer Biergarten aufgebaut, in dem neben den Bierspezialitäten aus der Allgäuer Brauerei der Freistaat Bayern auch kulinarisch präsent sein wird.

Aber der Kochlöffel bleibt dennoch sozusagen in sächsischer Hand, „denn das Ganze übernehmen wir“, sagt Jens Richter. Er ist ja sowohl Chef des Gewerbevereins als auch der beiden Radeberger Hotels „Kaiserhof“ und „Sportwelt“. Sauerkrautsuppe und Kaiserschmarrn werden für eine neue Note im Bierstadtfestklang sorgen. Apropos Klang: Am Freitagabend wird der Gewerbeverein dann auf der Marktbühne auch musikalisch für Bayerngefühle sorgen: „Wir präsentieren dann die Oktoberfestband Fetzngaudi“, verrät Jens Richter – nun als Chef des Gewerbevereins.

Neu ist diesmal aber auch ein Rummel-Areal. Auf dem Kaiserhof-Parkplatz werden Riesenrad und weitere Fahrgeschäfte locken – „und wir haben noch eine echte Premiere vor“, freut sich Frank Schröder, Chef der gleichnamigen Dresdner Veranstaltungsagentur, die das Bierstadtfest auch in den kommenden Jahren ausrichten wird. Auf dem Rummel-Areal wird es jedenfalls eine Riesen-Achterbahn geben und auch Bungee-Jumping wird möglich sein. „Und zwar in einem 3-D-Simulator“, so der Agenturchef. Das Gerät wird derzeit noch von einer Spezialfirma entwickelt; „und in Radeberg wirklich Premiere feiern“, ist Frank Schröder die Begeisterung anzumerken.

Es lohnt sich also, sich das Wochenende vom 2. bis zum 4. Juni frei zu halten!

zur Startseite