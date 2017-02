Bauzentrum baut neu Der aus Helmsdorf stammende Betrieb expandiert in Pirna. Die neue Halle öffnet im Mai. Bis dahin gibt es noch viel Arbeit.

Das Bauzentrum Willkommen hat am Standort in Pirna eine neue Halle errichtet. Der neue Betriebsleiter Stefan Thamm freut sich auf die Eröffnung. © KristinRichter

Seit dem Jahr 2007 unterhält das Bauzentrum Willkommen mit Sitz in Helmsdorf bei Stolpen auch einen Betriebsteil in Pirna – im Herzen der Stadt an der Zehistaer Straße. Dort war zu DDR-Zeiten die sogenannte Einkaufs- und Liefergenossenschaft (ELG) untergebracht, die schon zu ihrer Zeit mit Baustoffen handelte. Auch nach der Wende noch, dann allerdings unter dem Namen Mobau-Pirna. 2007 erwarb Geschäftsführer Klaus-Dieter Willkommen den strategisch gut gelegenen Standort. „Wir haben in den letzten Jahren bereits viel investiert, um Lagerflächen und Gebäude zu erhalten. Um den Standort zukunftsfähig zu gestalten, müssen wir jetzt weiter investieren und auch neu bauen, um unseren Kunden, egal ob Firmen oder Privatkunden, eine breitere Produktpalette und ein effizientes und erlebnisreiches Einkaufen zu bieten“, sagt Klaus-Dieter Willkommen. Für den Betriebsteil in Pirna wurde daher ein zukunftsweisender Masterplan erarbeitet, der mehrere Bauabschnitte auf dem Gelände vorsieht. Mitte Mai soll nun der erste dieser Bauabschnitte abgeschlossen sein. Die neue Ausstellungs- und Verkaufshalle steht bereits, muss allerdings im Innenbereich noch komplettiert werden, weshalb die Handwerker bis zu Eröffnung am 8. Mai auch noch einiges zu tun haben. Die Halle ist mit verschiedenen technischen Raffinessen ausgestattet. Wie diese konkret aussehen, das bleibt vorerst noch ein Geheimnis. Ein Blick in die Halle ist deshalb noch nicht erlaubt. „Wir wollen ja auch den Überraschungseffekt erhalten. Auch der ist heute im Geschäft wichtig“, sagt Klaus-Dieter Willkommen.

Mit dem Neubau will das Unternehmen vor allem dem Fliesenverkauf eine zentralere Bedeutung zukommen lassen. „Viele Menschen wissen gar nicht, dass wir ihnen auch im Bereich Fliese als Partner zur Seite stehen“, sagt der Geschäftsführer. Und auch im Personalbereich gibt es Neuerungen. Neuer Betriebsleiter in Pirna wird Stephan Thamm. Aber auch im Stammhaus in Helmsdorf setzt Willkommen auf Neuerungen. Dort wird derzeit ein neuer Ausstellungsbereich errichtet, der sich dem Thema Lehm widmet, ein alter Baustoff, der heute voll im Trend liegt. Die Ausstellung in Helmsdorf wird Ende Februar fertiggestellt und für Kunden zugängig sein.

