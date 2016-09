Bauzaun gegen kletternde Brautpaare Weil Touristen trotz Verbots immer wieder die Rakotzbrücke betreten, erwägt die Gemeinde Gablenz drastische Schritte.

Polnische Brautpaare machen ihre Hochzeitsfotos auf der kleinen und der großen Rakotzbrücke. Dabei ist das Betreten beider Bauwerke verboten. © Joachim Rehle

An der Rakotzbrücke im Kromlauer Park könnte demnächst ein Bauzaun stehen. Aber nicht etwa, weil das denkmalgeschützte Bauwerk endlich saniert werden kann, sondern um Besucher des Parks vom Betreten der Brücke abzuhalten. Die vorhandenen Verbotsschilder werden nämlich schlicht ignoriert. In der Gemeinde hofft man, nicht zu diesem letzten Schritt greifen zu müssen, auch wenn dieser von Bürgermeister Dietmar Noack in der jüngsten Ratssitzung als letztes Mittel angekündigt worden ist. Zunächst soll aber versucht werden, die Brückenkletterer mit Verwarngeldern abzuschrecken.

Das Betreten der Basaltbauwerke habe sich in der letzten Zeit verstärkt und passiere ständig, berichtet Dietmar Noack. „Da schwimmen auch Nixen rum und der Fotograf steht mitten im Wasser“, erzählt er. Dabei ist das Schwimmen im Rakotzsee und dessen Befahrung ebenso verboten wie das Betreten der Bauwerke im Kromlauer Park. Die in diesem Jahr angebrachten Piktogramme, auf denen auch bildlich erklärt wird, dass die Bauwerke nicht betreten werden dürfen, haben da auch nichts genützt. „Die Schilder interessieren niemanden“, ärgert sich Dietmar Noack. Und auf Hinweise darauf erhalte man von den Parkbesuchern dumme oder freche Antworten.

Weil sich nicht an die Verbote gehalten wird, müsse etwas unternommen werden, sagt er. Konkret heißt das: Verwarnungen aussprechen und wenn nötig Verwarngelder in Höhe von zehn bis 55 Euro verhängen. Dazu will die Gemeinde nun Ausweise mit Foto an ihre Mitarbeiter und an Gemeinderäte, die sich bereiterklären, ausgeben. Möglich mache das das Ordnungswidrigkeitengesetz, wie Bad Muskaus Hauptamtsleiter und Chef des Ordnungsamts Dirk Eidtner erklärt. Eine Gemeinde- oder Stadtverwaltung sei die eigentliche Ortspolizeibehörde und habe damit bestimmte Rechte. Dazu zählt auch, bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten die Betroffenen zu verwarnen und ein Verwarnungsgeld zu erheben. „Wir müssen daran arbeiten, das unberechtigte Betreten rigoros abzustrafen“, sagt Dietmar Noack. Man hoffe auf die Vernunft der Parkbesucher, aber wenn es weiter so gehe wie bisher, werde man einen Bauzaun aufstellen müssen, kündigt der Bürgermeister an.

Unterdessen läuft auch die Arbeit an einer Gebührenordnung für die Nutzung des Parks weiter. Denn dieser werde in immer größerem Stil für Foto- und Filmaufnahmen genutzt, sagt Gemeinderat Johannes Rackel. Ein erster Entwurf für die geplante Gebührenordnung liegt bereits vor und soll nun vom Finanz- und dem Umweltausschuss der Gemeinde gemeinsam abgestimmt werden. Damit könnte dieser im nächsten Gemeinderat beschlossen werden. Dann kann die Gemeinde auch finanziell von der Beliebtheit der Rakotzbrücke als Motiv profitieren.

Um die gewerbliche Nutzung des gut 150 Jahre alten Baudenkmals regeln zu können, hat die Gemeinde Gablenz die Rakotzbrücke bereits als Marke schützen lassen. Dieser Schutz, der aktuell unter anderem die Wort- und Bildmarke umfasst, soll nun noch erweitert werden. Ein entsprechender Vorschlag von Bürgermeister Dietmar Noack ist bei den Gemeinderäten auf Zustimmung gestoßen. So soll die Verwendung der Marke Rakotzbrücke für alkoholische Getränke, ausgenommen sind hier Biere, und auch für Dienstleistungen zur Beherbergung und Verpflegung von Gästen geschützt werden.

