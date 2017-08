Bauvorhaben in der Warteschleife Zahlreiche Projekte im Kreis Görlitz müssen verschoben werden, weil es keine oder nur zu teure Angebote gab.

Die Brücke in Schlegel wird erst 2018 erneuert. © Rafael Sampedro

Bereits 2015 hat der Landkreis die Sanierung zugesagt. Doch erneuert ist die Brücke in Schlegel noch immer nicht. Das liegt aber weniger am Kreis. Denn eigentlich sollten dieses Jahr die Bauarbeiter anrücken. So ist es zumindest geplant gewesen. Der derzeitige Bauboom machte der Kreisverwaltung aber einen Strich durch die Rechnung. An der Ausschreibung beteiligte sich kein einziges Unternehmen. Der Brückenbau mit einem Kostenumfang von rund 885 000 Euro sei angesichts der guten Auftragslage wahrscheinlich nicht so interessant, vermuten die Auftraggeber.

Das Schlegler Bauvorhaben ist kein Einzelfall. Auch die Errichtung eines Regenüberlaufbauwerkes an der Zittauer Schliebenstraße wird verschoben. Hier sind aber nicht die ausbleibenden Angebote der Grund gewesen, sondern überhöhte Kostenvorschläge. Ähnlich ist es den Ostritzern ergangen. In der Neißestadt sollte dieses Jahr eigentlich die Straße am Galgenberg instand gesetzt werden. Dazu kommt es nicht: Die Angebote der Baufirmen lagen etwa 200 Prozent über den Kostenschätzungen.

Betroffen ist ebenfalls Ebersbach-Neugersdorf. Die Oberlandstadt wollte dieses Jahr einen Hochwasserschaden an der Oststraße beseitigen lassen. Das abgegebene Angebot lag um mehr als das Dreifache über der Kostenschätzung. Das Bauvorhaben ist deshalb vorerst gestoppt worden und wird auf nächstes Jahr verschoben. Aufgehoben wurde auch in Bertsdorf-Hörnitz eine Maßnahme, wie Rica Hänel vom zuständigen Bauamt in Olbersdorf mitteilt. Doch nicht alle Projekte können verschoben werden. So ist ein Vorhaben trotz hoher Preise vergeben worden, so Frau Hänel.

Die Sanierung des Außengeländes der Kita in Schönau-Berzdorf ist schon vor der Ausschreibung gestoppt worden. Bürgermeister Christian Hänel (parteilos) hatte vorab bei Baufirmen angefragt, ob sie überhaupt noch Kapazitäten haben. Und bereits da sah es düster aus. Deshalb hat der Gemeinderat entschieden, das Projekt gleich auf nächstes Jahr zu schieben.

Laut Bauamtsleiter Christian Wirrig hat es in Oderwitz einen Fall gegeben, bei dem eine geplante Maßnahme ausgesetzt werden musste. Das hing aber weniger mit überhöhten Baupreisen oder fehlenden Angeboten zusammen, sondern mit dem Pokern einer Baufirma. „Es ging dabei um die Sanierung einer Brücke und einer Stützmauer am Spitzkunnersdorfer Wasser“, sagt Wirrig. „Auf unsere Ausschreibung hat es zwei Angebote gegeben, von denen wir dem günstigsten den Zuschlag erteilt haben.“ Die Arbeiten im Umfang von rund 81 000 Euro sollten eigentlich Anfang Juni starten, doch dazu kam es nicht. „Die ausgewählte Baufirma wollte zwei Monate später bauen als geplant“, sagt Wirrig. „Das konnten wir nicht machen, weil das eine Ungleichbehandlung der in der Ausschreibung unterlegenen zweiten Baufirma bedeutet hätte.“ Also wurde die Ausschreibung zurückgezogen. Nun will die Gemeinde Oderwitz diese Baumaßnahme im Frühjahr 2018 erneut ausschreiben.

Andere sind da schneller: Ostritz will seinen Straßenbau bereits im September ausschreiben und im Oktober vergeben. Dann, so hoffen die Ostritzer, sind sie die Ersten und bekommen bessere Angebote.

