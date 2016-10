Bauverzug in Stolpen Die Arbeiten an der Bahnhofstraße verzögern sich weiter. Momentan liegt man schon vier Wochen über dem Termin.

Noch haben die Bauleute auf der Bahnhofstraße in Stolpen einiges zu tun. Stadtrat Hans-Jürgen Friedrich (FDP) hat inzwischen die Befürchtungen, dass die Baustelle bis zum Winter nicht mehr fertig wird. Man müsse den Baubetrieb unter Druck setzen, dass dort was vorwärts gehe, forderte er bei der Ratssitzung am Montag. Man könne den Anwohnern bei einem zeitigen Wintereinbruch nicht zumuten, die Straße so zu nutzen, wie sie derzeit ist. Aktuell habe die Firma vier Wochen Bauverzug. Das alles sei ziemlich ärgerlich, sagt Stolpens Bürgermeister Uwe Steglich (FDP). „Der Zweckverband wollte die Bahnhofstraße eher ausschreiben. Dann wäre sie schon fertig. Doch es war nicht so einfach, den Landkreis mit ins Boot zu kriegen“, sagt der Bürgermeister. Bei der Bahnhofstraße handelt es sich um eine Kreisstraße. Im Zuge der Bauarbeiten sollte sich der Landkreis mit einer neuen Asphaltschicht daran beteiligen. Das tut er nun auch. Die Schwarzdecke soll vom 3. bis 11. November aufgebracht werden. Der Wasser- und Abwasserzweckverband hat in der Bahnhofstraße mehrere Medien verlegen lassen. (SZ/aw)

