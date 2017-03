Bauverzug im Zentralgasthof Der Ausbau des Dachgeschosses ist im vollen Gange. Die Handwerker müssen jetzt aber sechs Wochen aufholen.

Sobald alle Wände fertig verputzt sind, können die Trockenbauer mit der Arbeit beginnen. Sie haben am meisten zu tun. In die zweite Etage zieht die Bibliothek, obendrüber entsteht ein Vereinsdomizil. Der 1899/1900 gebaute Zentralgasthof ist dann das erste Mal bis unters Dach genutzt. © Norbert Millauer

Die Maurer haben die meisten Wände schon verputzt, die Zimmermänner bessern die Balken aus. Es geht vorwärts in den oberen Etagen des Zentralgasthofs. Bis Ende des Jahres soll hier die Bibliothek einziehen. Unterm Dach entsteht ein Vereinsbereich. Aber die Handwerker müssen sich sputen. Weil aufgrund der Witterung der Baustart verschoben wurde, liegen die Arbeiten nun etwa vier bis sechs Wochen hinterm Plan, wie Bauamtsleiter Lutz Heinl erklärt.

Ursprünglich sollte der Ausbau schon im November beginnen. Da lief aber das Hauptgeschäft im Zentralgasthof, dass durch den Lärm der Arbeiten gestört worden wäre. Deshalb habe man entschieden, bis zum Jahresbeginn zu warten. Doch da herrschte Frost. „Das Objekt bei diesen Temperaturen zu öffnen, wäre nicht gut gewesen“, so Heinl. Es bestand die Gefahr, dass sich Kondenswasser bildet, wenn die Dämmwolle vom Boden geräumt ist und somit Feuchtigkeit ins Gebäude gelangt.

Außerdem musste das Dach an einer Stelle geöffnet werden. Über dieses Loch soll in Zukunft das Baumaterial antransportiert werden. So soll die Störung für das Medizinische Versorgungszentrum gering gehalten werden. Später wird das Loch mit einer Tür verschlossen, von der eine Treppe abgeht, die als zweiter Fluchtweg dient.

Ende Januar begannen die Arbeiten. Lutz Heinl und auch die Planer sind optimistisch, dass der Bauverzug wieder eingeholt werden kann. Schließlich sei im Vorfeld großzügig geplant worden und können Arbeiten parallel stattfinden. „Erfahrungsgemäß überstürzen sich die Gewerke hin zum Ende dennoch“, so Heinl.

Die meiste Arbeit werden die Trockenbauer haben, die die neuen Wände einbauen. Zudem müssen über 1 000 Quadratmeter Dachflächen verkleidet werden. Dabei müssen die Handwerker auch immer Rücksicht auf die Nutzer des Hauses legen. Die Gemeinde versuche, die Arbeiten so zu koordinieren, dass besonders laute Tätigkeiten nicht während der Vorstellungen im Saal durchgeführt werden. Das Medizinische Versorgungszentrum liegt direkt unter der Baustelle und ist besonders betroffen.

„Die Mitarbeiter und Patienten sind sehr tolerant. Denen müssen wir unseren Dank aussprechen“, so Lutz Heinl. Denn sie brauchen auch noch ein paar Monate Geduld. Die Baumaßnahme muss bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Denn es ist die letzte große im Sanierungsgebiet, das Ende des Jahres ausläuft. Rund 926 000 Euro wird der Ausbau insgesamt kosten. Das ist etwas mehr als anfangs geplant, weil für den Brandschutz höhere Kosten anfallen. 374 000 Euro haben die Weinböhlaer, die im Gebiet wohnen, durch ihre Ausgleichsbeträge beigesteuert. Mit einer Kostensteigerung aufgrund des Bauverzugs rechnet Lutz Heinl nicht. „Das wäre erst der Fall, wenn wir Feiertags- und Wochenendarbeit anordnen.“

Ins zweite Obergeschoss wird die Bibliothek ziehen und sich damit deutlich vergrößern. Der Raum wird durch eine gebogene Wand geteilt. Auf der fensterlosen Seite entstehen die Sanitäranlagen. Im hinteren Bereich ist ein Büro geplant, vorn wird die Kinder- und Jugendbibliothek eingerichtet. Über eine Treppe geht es hoch ins Dachgeschoss. Auf einer Nutzungsfläche von 280 Quadratmetern entsteht hier der Vereinsbereich.

Der 1899/1900 gebaute Zentralgasthof wird dann zum ersten Mal komplett bis unters Dach genutzt sein. Die Sanierung des Hauses hatte bereits vor der Wende begonnen, wurde dann aber gestoppt. 1999 konnte der Saal wiedereröffnet werden. 2006 wurde die Gaststätte wieder hergerichtet. Die erste Etage im Vorderhaus stand lange leer, bis 2012 das MVZ einzog. 2016 wurden die Räumlichkeiten erweitert. Die Ärzte belegen nun die gesamte Etage.

