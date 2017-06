Bauverzug bald aufgeholt Die Nossener Verwaltung braucht mehr Platz. Der dafür nötige Anbau am Rathaus könnte schon Ende 2017 stehen.

Polier Steffen Helm hält auf dem Dach des Rathaus-Anbaus in Nossen nicht nur die sprichwörtlichen Fäden, sondern auch die Baupläne in der Hand. © Claudia Hübschmann

Die Sache ist kompliziert. Und gerade deshalb so reizvoll für die erfahrenen Bauleute der Firma TS Bau aus Riesa. Auf dem Dach des vor reichlich einem Jahr begonnenen Anbaus zum Nossener Rathaus steht Polier Steffen Helm. Der Verantwortliche für das Einhalten der Bauzeichnungen, der richtigen Maße und Wortführer der wöchentlichen Bauberatungen gibt einen Einblick in die schwierige Arbeit für die zehn bis 15 Bauleute, die sich täglich auf Nossens derzeit wichtigster Baustelle aufhalten: „Die Arbeiten sind so anspruchsvoll, weil sie auf engstem Raum zwischen dem schon bestehenden Rathaus und dem Gebäude Freiberger Straße 5 stattfinden. Dabei muss die Geometrie des neuen Verwaltungsgebäudes genau an das Rathaus angeglichen werden“, so der 48-Jährige.

Insgesamt stehe nur eine Grundfläche von 21 mal 13 Metern zur Verfügung. Auf dieser entstehen mehrere neue Räume für die in den letzten Jahren gewachsene Verwaltung. Außerdem wird es ein geräumiges und durch den Einbau einer neuen Drainage absolut wasserdichtes Archiv im Keller des Neubaus geben.

„Vor der Anordnung der einzelnen Räume auf drei Stockwerken mussten wir zunächst Betonwände des Anbaus hochziehen. Diese sind mit den Wänden des bestehenden Gebäudes verankert worden, damit es keine Probleme mit der Statik gibt“, sagt der Polier. Im Keller des Altbaus habe man eine Rückverankerung eingesetzt, damit die Schalung für das neue Fundament gehalten werde. „Die Treppenhäuser bestehen nicht aus Fertigteilen, sondern sind geschalt. Das heißt, dass jeder Aufgang mittels sogenannter Berührungseisen, die als Unterbau fungieren, verstärkt und gesichert wurde.“

Anders als zum bestehenden Rathaus gibt es zum unmittelbar angrenzenden Wohnhaus (Freiberger Straße 5) keine direkte Verbindung. „Das neue Haus wird mit wenigen Zentimetern Abstand herangebaut. Demnächst werden wir noch eine neue Dämmung zu dem Wohnhaus errichten“, erläutert Helm.

Lobend erwähnt er die gute Zusammenarbeit mit allen Nachbarn – sowohl den privaten Eigentümern des Wohnhauses als auch den Mitgliedern der Verwaltung. Viele Arbeiten seien sehr lärmintensiv gewesen, trotzdem habe es nie Beschwerden gegeben. „Das mag aber auch daran liegen, dass wir auf die Bedürfnisse der Anwohner reagiert haben“, erzählt Steffen Helm. So habe die Firma TS häufig im Schichtbetrieb zwischen 7 und 21 Uhr durchgearbeitet – auch um den Bauverzug nach dem strengen Winter aufzuholen. „Inzwischen sind wir wieder im Zeitplan. Der Anbau sollte am Ende des Jahres von außen komplett fertig sein“, so Helm. Auf spätere oder noch frühere Arbeitszeiten habe man bewusst verzichtet. Aus Rücksicht auf die Anwohner.

Freuen dürfen sich die Nossener nach den Bauarbeiten übrigens nicht nur auf einen neuen Aufzug zwischen Erd- und Obergeschoss. Nach Auskunft von Steffen Helm werden auch alte Teile der Rathauswand, die für den Umbau herausgebrochen werden mussten, wieder originalgetreu eingesetzt – der guten Zusammenarbeit mit den Planern von Arnold Consult Meißen und dem Denkmalschutz sei Dank, wie Helm betont.

