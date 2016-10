Bauverzug auf Dresdner Straße Die Arbeiten an der Dresdner Straße/Rabenauer Straße in Freital sind komplizierter als gedacht. Leidtragende sind die Autofahrer.

Die Baustelle Dresdner Straße/Rabenauer Straße in Freital wird wohl erst am 11. November beendet sein. © Andreas Weihs

Die Ecke Dresdner Straße/Rabenauer Straße entwickelt sich zur Endlos-Baustelle. Nachdem das Ende der Bauarbeiten schon einmal vom 12. Oktober auf den 22. Oktober verlegt worden ist, wurden nun weitere Verzögerungen bekannt. Wie Rathaussprecher Matthias Weigel mitteilt, sind die Bauarbeiten nun wohl erst am 11. November beendet. Bis dahin sind die Fahrspuren weiterhin eingeengt. Außerdem dürfen Autofahrer nicht in die Rabenauer Straße links abbiegen, sondern müssen eine Umleitung über die Somsdorfer und Hainsberger Straße fahren.

Der Grund für die Verzögerung: Während die Freitaler Strom und Gas (FSG) ihre Arbeiten schon abgeschlossen hat, hat die Wasserversorgung Weißeritzgruppe (WVW) offenbar mehr Probleme, die neuen Wasserleitungen unterzubringen. Nach Angaben des Rathauses liegen dort bereits schon relativ viele Leitungen und zum Teil anders als in den Plänen eingezeichnet. Außerdem stimmte der Wasserdruck in den neuen Leitungen nicht, weswegen zeitraubende Nacharbeiten nötig waren. Nun kann erst in der zweiten Novemberwoche die Baustelle geschlossen und eine neue Asphaltdecke aufgetragen werden. Anschließend ist die Straße wieder frei.

Die Arbeiten, die im April begonnen haben, sind nötig, weil die alten Leitungen in dem Bereich marode waren. Nach dem 11. November werden die Arbeiten im Abschnitt zwischen der Brücke zur Papierfabrik und dem Bahnhof Hainsberg fortgesetzt. Weil dann wegen der niedrigen Temperaturen nicht immer gebaut werden kann, kommt es wohl zu weiteren Verzögerungen. Vorgesehen ist, die Baustelle vor Weihnachten zu beräumen und die Straße notdürftig zu schließen. Nach der Winterpause ist der Weiterbau ab Ende Februar geplant. Die Bauarbeiten auf der Dresdner Straße gehen dann noch weiter. Die Gas- und Wasserleitungen sollen bis zur Güterstraße schrittweise ersetzt werden.

