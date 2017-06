Bauverzug an der Schulstraße In Großdubrau wird der Parkplatz am Schulkomplex und die Schulstraße erst später fertig.

Der Asphalt kommt erst in der nächsten Woche. © dpa

Das Ziel lautete: Der Parkplatz am Schulkomplex und Schulstraße soll in dieser Woche fertig werden. Doch daraus wird nichts. Es gibt Bauverzug, bestätigt der Großdubrauer Bürgermeister Lutz Mörbe (parteilos).

Bei den Bauarbeiten wurden im Boden viele Leitungen gefunden, wo niemand wusste, wem sie gehören. Keiner der Medienträger kannte diese Leitungen. Und so verzögerte sich das Vorhaben, weil die Bauarbeiter viel per Hand ausgeschachtet haben. In dieser Woche werden jedoch die Borde am Straßenrand gesetzt. 80 bis 100 Meter sollen pro Tag geschafft werden, weiß Lutz Mörbe vom Bauunternehmen. In der nächsten Woche soll dann, wenn alles gut geht, der Asphalt kommen. Das Ende dieser Maßnahme ist wichtig, weil schon die nächste Maßnahme wartet. In den Ferien beginnen die Umbauarbeiten des Mehrzweckraums im mittleren Schulgebäude. (SZ/kf)

