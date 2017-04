Bauverzug an der Flutmulde Bis März sollten die Arbeiten zum Ausbau des Flusses abgeschlossen sein. Jetzt wird es erst im Spätsommer.

Die Bauarbeiten an der Flutmulde gehen zügig voran. Trotzdem hat es ungeplante Verzögerungen gegeben. Die Arbeiten werden wohl erst im Spätsommer beendet. Eigentlich sollten sie schon im März beendet sein. © Jens Hoyer

Die Flutmulde zwischen Niederbrücke und Bahnhofstraße ist derzeit Döbelns imposanteste Baustelle. Die Landestalsperrenverwaltung lässt hier das Flussbett erweitern und Hochwasserschutzmauern errichten. Die damit beauftragte Firma Hundhausen hatte zwar auch bei Frost und Hochwasser weitergearbeitet, trotzdem hat es erhebliche Verzögerungen im Bauablauf gegeben. Eigentlich sollten die Arbeiten schon im März beendet sein.

„Der Termin war allerdings sehr sportlich gewählt“, sagte Projektleiter Stefan Hain. Die Baufirma hatte im vergangenen Juni mit den Arbeiten an dem rund 200 Meter langen Abschnitt begonnen. Allerdings zeichneten sich im Laufe der Abarbeitung einige Probleme ab, die den Baufortschritt hemmten. So habe nicht nur das Hochwasser die Arbeiten behindert. Beim Setzen der Bohrpfahlwand am rechten Ufer waren die Bauarbeiter auf massiven Fels gestoßen. „Statt drei Bohrpfähle am Tag, konnte nur einer gefertigt werden“, sagte Hain. Auch musste die Brücke Bahnhofstraße mit Beton unterfangen werden, um die Fundamente zu schützen.

Trotzdem ist Hain mit dem Baufortschritt zufrieden. „Die Firma kommt gut voran“, sagte er. Derzeit werden die letzten 18 Bohrpfähle an der Franz-Mehring-Straße gesetzt. Auf der gegenüberliegenden Seite arbeiten die Bauleute an der Verblendung der Bohrpfahlwand. Mit sogenannten Matrizenschalungen wird der Anschein einer Natursteinmauer erweckt.

Eine zusätzliche Baukolonne soll die Betonkappen auf der Hochwassermauer fertigstellen, sagte Hain. In der kommenden Woche werden mit dem Aushub zum Pflastern der Kanalsohle begonnen. Auch die Arbeiten an den Randbereichen wie das Pflastern der Höfe der anliegenden Wohnhäuser und der Parkplätze werde nun erfolgen, so Hain.

Der Projektleiter rechnet damit, dass die Bauarbeiten im Spätsommer beendet werden. Auf die kommenden Bauabschnitte habe die Verzögerung keinen Einfluss. Die Arbeiten am nächsten Abschnitt zwischen Straße des Friedens und Niederbrücke werden voraussichtlich im August beginnen, sagte Hain. Derzeit werde der Auftrag ausgeschrieben. In diesem dritten Abschnitt wird die Flutmulde auf mehr als 400 Meter Länge ausgebaut. Nach Abschluss die Arbeiten soll die Brücke Straße des Friedens neu errichtet werden.

Am ersten Bauabschnitt zwischen Schloßbergwehr und Straße des Friedens klingt das Ende der Bauarbeiten noch immer nach. Der Parkplatz am Busbahnhof, der durch die Verbereiterung der Flutmulde deutlich verkleinert wurde, steht noch nicht wieder zur Verfügung. Dort seien noch wenige Restarbeiten zu erledigen. Hain rechnet damit, dass der Parkplatz Anfang Mai wieder eröffnet werden kann, nachdem er von der Stadtverwaltung abgenommen wurde.

zur Startseite