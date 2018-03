Bauverzug am Schulcampus Gehestraße

Auf Dresdens größter Schulbaustelle wird es kritisch: Zwei bis drei Monate hinken die Bauleute an der Gehestraße hinterher. Das räumt Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) auf Anfrage von SPD-Stadträtin Dana Frohwieser ein. Dafür gebe es viele Gründe. Eine Ursache sei die „nicht termingerechte und teilweise nicht mängelfreie Zuarbeit“ einer beauftragten Firma. „Dennoch erscheint der geplante Fertigstellungstermin zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch erreichbar“, sagt das Stadtoberhaupt. Es habe Mahnungen und Gespräche gegeben, um das Tempo voranzutreiben. Im Mai 2019 soll der Neubau übergeben werden. Der wird dann von der Abendoberschule, der 145. Oberschule und dem Gymnasium Pieschen genutzt. Die beiden letzteren Bildungseinrichtungen wurden bereits zum Schuljahr 2017/18 gegründet und sind derzeit in anderen Schulhäusern untergebracht. Was ein Bauverzug diesbezüglich bedeuten würde, will Hilbert nicht beantworten. (SZ/sh)

zur Startseite