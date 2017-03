Bauverzug am Schliebenkreisel Weil das Wetter nicht mitspielte, werden die Arbeiten am Kreisverkehr in Bautzen länger dauern.

Ursprünglich sollte jetzt schon die andere Seite des Kreisels gebaut werden. Doch noch sind Arbeiten vom vergangenen Jahr zu erledigen. © Uwe Soeder

Jetzt steht es fest, der Bau des Schliebenkreisel wird keine Punktlandung werden. Die Arbeiten werden sich zwei bis drei Wochen länger hinziehen, wie die Stadt auf Nachfrage bestätigt. „Ursprünglich hatten wir mit Ende Mai geplant, jetzt wird das Bauende Mitte Juni sein“, sagt Stadtsprecher André Wucht. Die Verzögerung sei durch den plötzlichen Wintereinbruch zustande gekommen, erklärt Wucht. Aufgrund des Frostes gelang es den Bauarbeitern im Dezember vergangenen Jahres nicht mehr, den dauerhaft belastbaren Asphalt aufzutragen. Um den halbfertiggestellten Kreisverkehr über die Winterpause dennoch für den Verkehr freigeben zu können, entschied man sich für eine provisorische Schwarzdecke. Diese muss nun ausgetauscht werden.

Seit gut einer Woche laufen wieder die Bauarbeiten an Bautzens neuem Kreisverkehr am Knotenpunkt Dresdener Straße/Clara-Zetkin-Straße und Schliebenstraße. Die Firma Bistra Bau baut bei halbseitig rollenden Verkehr, den eine Ampelschaltung regelt. Damit das relativ problemlos abläuft, ist von den Verkehrsteilnehmern Weitblick gefragt. Ordnungsamtsleiter Matthias Almert bittet die Autofahrer um gegenseitige Rücksichtnahme, damit Überstauungen unter anderem an der Vogelkreuzung verhindert werden. „Hier sei darauf hingewiesen, dass nicht in die Kreuzung eingefahren werden darf, wenn man auf ihr warten müsste“, betont Almert. Denn dadurch würde der Verkehrsfluss in den anderen Richtungen behindert.

Rund eine Million Euro kostet der Bau des Kreisverkehrs. Fast 700 000 Euro bekommt die Stadt aus dem Fördertopf des Landes Sachsen dazu. Ist der Schliebenkreisel fertig, sollen die Autos hier künftig flüssig langfahren können. (SZ/ma)

