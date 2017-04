Bauverzug am Neumarkt Der lange Winter hat die Umgestaltung des Platzes in Freital ins Stocken gebracht. Doch ein wenig Zeit wurde schon aufgeholt.

Der Neumarkt in Freital wird zurzeit umgebaut. Das zieht sich länger hin als geplant. © Archivfoto/ Karl-Ludwig Oberthuer

Die Umgestaltung des Neumarkts an der Dresdner Straße in Freital soll Anfang Juni abgeschlossen sein. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Ursprünglich sollten die insgesamt rund 330 000 Euro teuren Bauarbeiten bereits Ende Mai beendet werden. „Der Winter brachte mindestens vier Wochen Bauverzögerung mit sich, die jedoch teilweise wieder aufgeholt werden können“, sagt Rathaussprecher Matthias Weigel. Nun ist eine Fertigstellung mit zwei Wochen Verspätung in der Woche vom 5. bis zum 9. Juni avisiert.

In den vergangenen Wochen wurden bereits alte Beeteinfassungen abgerissen und neue Entwässerungs- und Gasleitungen verlegt. Jetzt entstehen die neuen Beete. „Danach schließen sich der Bau der geplanten Ausstattung, des Brunnens, der Fläche, die Verlegung von Kabeln sowie Pflanzarbeiten an“, so Weigel.

Auf dem Neumarkt sind unter anderem neue Bänke und drei große Beete geplant. Den Standplatz für die Weihnachtspyramide und den Weihnachtsbaum will die Freitaler Stadtverwaltung umgestalten. Der Springbrunnen bleibt erhalten und wird wieder repariert, die Wassertechnik modernisiert. Zwischen Vorplatz und Parkplatz dient ein langgestrecktes Pflanzbeet mit sieben Säulenkirschen als Abgrenzung. An der linken Seite zum Hüttengrundbach deutet künftig eine Baumreihe die Grenzen des Neumarkts an. Zusätzlich zu den vier vorhandenen Kastanien werden neun Schnurbäume gepflanzt. Dafür entfallen auf dem derzeitigen Parkplatz sechs Plätze.

Ein Drittel der Kosten für das Projekt soll als Zuschuss vom Freistaat übernommen werden.

