Bauverzögerungen beim Nachbarn

Die Sanierungsarbeiten an der Brücke am Kraftwerk Turow dauern weiter an. © Matthias Weber

Nach einer fertigen oder zumindest einer demnächst bald befahrbaren Brücke sieht das Bauwerk unweit des polnischen Kraftwerks Turow nicht aus. Die Fahrbahn ist noch nicht asphaltiert und auch an den Brückenbauteilen muss noch einiges gemacht werden. Dabei sollten die Arbeiten eigentlich Ende 2016 abgeschlossen sein. Die Fertigstellung verzögert sich allerdings, wie die polnische Seite nun offiziell bestätigt. Als Grund nannte Leszek Loch, Direktor des niederschlesischen Straßen- und Schienendienstes in Wroclaw, zusätzliche Arbeiten, die ausgeführt werden müssen. Diese dienten der Verstärkung der tragenden Stahlkonstruktion sowie der Pfeiler, teilt er auf SZ-Anfrage mit.

Es ist nicht die erste Verzögerung. Zuerst sollte die Brückensanierung Ende 2015 abgeschlossen werden, später hieß es im Frühjahr 2016 und schließlich Ende 2016. Nun soll die Brücke im Juni wieder für den Verkehr freigegeben werden, wie Loch erklärt. Bis dahin sind noch Arbeiten an den Fahrbahnen und Gehwegen auszuführen, zum Beispiel das Auftragen eines Korrosionsschutzes und Pflastern der Böschung, beschreibt der polnische Behördenchef die bis dahin noch anstehenden Aufgaben. Außerdem sei eine Untersuchung der Tragfähigkeit des Bauwerks vorgesehen.

Die Straße von Sieniawka zum Kraftwerk Turow bleibt deshalb bis Mitte des Jahres voll gesperrt. Und der Schwerlastverkehr rollt weiterhin über deutsche Straßen. Nachdem die Straße gesperrt und später auch die Ortsdurchfahrt von Bogatynia für Laster über zwölf Tonnen dicht gemacht wurden, wichen die Brummis auf die Bundesstraßen 99 und 178 aus.

Nach massiven Protesten der B99-Anwohner ist die Brücke über den Steinbach zwischen Ostritz und Leuba für Schwerlaster ab 20 Tonnen gesperrt worden. Der zuvor stark zugenommene Lkw-Verkehr in Hirschfelde und Ostritz ging danach wieder zurück. Eine erneute Zunahme des Schwerlastverkehrs auf der B99 ist bei jüngsten Messungen nicht festgestellt worden, wie Landkreissprecherin Marina Michel auf SZ-Anfrage mitteilt. Demnach gab es Messungen im Oktober und November 2016 sowie im März 2017, jeweils sieben Tage. Von den dabei insgesamt rund 33000 gezählten Fahrzeugen waren sechs Prozent Lkw, Busse, Kleintransporter und landwirtschaftliche Fahrzeuge. Zwischen den einzelnen Messungen habe es nur geringe Schwankungen gegeben.

Auf der alten B178 in Oberseifersdorf gab es nach Angaben des Kreises ebenfalls Verkehrsmessungen – im Juni 2016 und im März 2017. Der Pkw-Anteil der rund 50000 gezählten Fahrzeuge betrug 85 Prozent und der Lkw-Anteil 15 Prozent. „Von 2016 bis 2017 hat es einen leichten Anstieg von Lastern gegeben“, teilt Marina Michel mit.

Wegen des Schwerlastverkehrs auf der B99 hatten sich die dortigen Anwohner im April vorigen Jahres auch mit einer Petition an den sächsischen Landtag gewandt. Die Eingabe wurde sogar zur Eilpetition erklärt. Dadurch soll das Anliegen schneller bearbeitet werden. Die Landtagsabgeordnete Franziska Schubert (Bündnis 90/Die Grünen), die Mitglied im Petitionsausschuss ist, hatte nach dem Vor-Ort-Termin in Ostritz im vergangenen November gehofft, dass der Abschlussbericht Ende 2016 vorliegen wird. Nun muss sie etwas enttäuscht mitteilen, dass der Bericht immer noch nicht fertig ist, weil man nach wie vor auf die Zuarbeit der Behörden warte. Bei dem Termin in Ostritz sei den Behördenvertretern aufgetragen worden, gemeinsam mit Polen nach einer Lösung des Verkehrsproblems zu suchen.

Zumindest scheinen sich die Befürchtungen der deutschen Grenzorte, dass die Vollsperrung in Polen noch viele Monate dauern könnte, nicht zu bewahrheiten. Zwar ist geplant, im Anschluss die Straße von Sieniawka zum Kraftwerk zu sanieren, diese Instandsetzung soll aber nur bei halbseitiger Sperrung erfolgen, wie die Polen mitteilen. Der Straßenbau soll im dritten Quartal 2017 beginnen und bis November 2018 dauern.

