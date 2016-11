Bauverzögerung wegen Überraschungsfund

Der Abschluss der Brückenbauarbeiten im Klingenberger Ortsteil Pretzschendorf zögert sich hinaus. Statt in der vergangenen Woche werden die Maßnahmen zum Neubau der beiden Brücken im Bereich Erich-Weinert-Straße sowie in Höhe der Engen Gasse voraussichtlich erst am 23. Dezember beendet sein. Die Vollsperrung bleibt weiterhin bestehen. Das teilte die Gemeindeverwaltung kürzlich mit. Dass sich die Vorhaben zur Hochwasserschadensbeseitigung fast zwei Monate länger hinziehen, sorgte für Verwunderung bei Anwohnern.

Das Bauamt klärt auf: „Bei den Bauarbeiten sind unbekannte Leitungen im Boden gefunden worden, außerdem gab es Widrigkeiten im Ablauf“, sagt Bauamtsleiter Rolf Anke. „Wir versuchen jedoch, die mit den Brückenarbeiten zusammenhängende Straßensperrung, die den Bereich Erich-Weinert-Straße betrifft, so schnell wie möglich wieder aufzuheben.“ Dies werde vielleicht schon Anfang Dezember möglich sein. (SZ/skl)

