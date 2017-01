Bauverzögerung wegen Bombenfund

Die Bagger stehen still. Kein Lärm ist zu hören. Die Bauarbeiten an der 59. Grundschule am Waldpark in Bühlau wurden unterbrochen. Der Grund dafür sind neben den kalten Temperaturen auch die zwei Granaten, die im November und Dezember auf dem Grundstück gefunden wurden. Sobald es das Wetter zulässt, sollen die Arbeiten am Außengelände weitergehen, so die Stadtverwaltung auf Anfrage. Die Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes sind nun während der Baggerarbeiten auf der Baustelle dabei. Sie untersuchen die Erde auf weitere mögliche Bomben.

Das Schulgebäude wird trockengelegt, die Eingangstreppe saniert und die Schüler bekommen einen neuen Pausenbereich an der frischen Luft. Die Trockenlegung des Gebäudes sowie die Erneuerung der Eingangstreppe sind weitestgehend abgeschlossen. Wegen der Pause geht es mit den Baumaßnahmen erst im März weiter. Damit verzögert sich das Ende der Arbeiten bis Mai. Insgesamt investiert die Stadt 730 000 Euro für die Sanierung. (SZ/jv)

