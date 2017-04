Bauverzögerung bei Straße des Friedens

Die Anwohner in Pappritz brauchen noch Geduld: Der Ausbau der Straße des Friedens verzögert sich. Wegen der kalten Temperaturen im Januar und Februar konnte der zweite Bauabschnitt von der Schulstraße bis Am Dorfteich erst im März beginnen und dauert nun mindestens bis Juli, so Straßenbauamtsleiter Reinhard Koettnitz. Im Sommer startet die dritte Phase. Dann wird der Teil zwischen der Straße Am Dorfteich bis Fernsehturmstraße saniert.

Der Straßenbau ist im Schönfelder Hochland immer etwas komplizierter als in anderen Teilen Dresdens. Denn die Verbindungen sind meist steil, eng und kurvenreich. Trotzdem wird die Straße des Friedens seit vergangenem Jahr für fast eine Million Euro grundhaft ausgebaut, auch die Stadtwerke Drewag verlegen neue Leitungen im Hochland.

Trotz des kalten Winters haben die Bauleute schon viel geschafft. So ist der Abschnitt zwischen der Grenze zu Niederpoyritz und Schulstraße bereits weitestgehend fertig: Fußwege und Fahrbahn wurden erneuert, Leitungen verlegt. Auch die Stützmauern wurden an beiden Seiten der Straße erneuert. Denn die vorhandene Mauer musste zunächst komplett abgebaut werden, weil die Straße des Friedens breiter wird. Deswegen wurde die alte Mauer fotografiert und jeder einzelne Stein beschriftet, damit das Bauwerk wieder ordnungsgemäß zusammengesetzt werden konnte. Kleinere Arbeiten wurden auf dem Abschnitt zwischen Schulstraße und Steinweg erledigt. (SZ/jv)

