Bauverzögerung an Straße des Friedens

Die Bauarbeiten an der Straße des Friedens verzögern sich weiter. © René Meinig

Die Pappritzer brauchen noch mehr Geduld. Die Straße des Friedens bleibt bis Ende November gesperrt. Derzeit werden neue Hausanschlüsse für Trinkwasser, Gas und Schmutzwasser verlegt und die Häuser an den Regenwasserkanal angeschlossen. Wegen der kalten Temperaturen im Januar und Februar konnte der zweite Bauabschnitt von der Schulstraße bis Am Dorfteich erst im März beginnen und dauert nun mindestens bis Juli, so Straßenbauamtsleiter Reinhard Koettnitz. Im Sommer startet die dritte Phase. Dann wird der Teil zwischen der Straße Am Dorfteich bis Fernsehturmstraße saniert.

Der Straßenbau ist im Schönfelder Hochland immer etwas komplizierter als in anderen Teilen Dresdens. Denn die Verbindungen sind meist steil, eng und kurvig. Trotzdem wird die Straße des Friedens seit vergangenem Jahr für 2,7 Millionen ausgebaut, auch die Drewag verlegt neue Leitungen im Hochland. So ist der Abschnitt zwischen der Grenze zu Niederpoyritz und Schulstraße bereits fertig. (SZ/jv)

