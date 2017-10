Bauverzögerung am Blauen Wunder

Die Bauarbeiten am Gehweg auf dem Blauen Wunder dauern länger als gedacht. Nicht Ende Oktober, sondern wahrscheinlich erst Ende November sollen diese fertig sein, so Straßenbauamtsleiter Reinhard Koettnitz. Der Grund: Die Abstrahlung der Brücke ist aufwendiger als gedacht. Bei einer Probe des Farbanstriches an allen Stahlbauteilen habe sich herausgestellt, dass dieser in der Unterschicht Blei enthält und vermutlich älter als 30 Jahre ist. Das darüberliegende Farbmaterial enthält kein Blei. Deshalb wird der Anstrich bis zur ersten Beschichtung der Brücke unter besonderem Schutz für die Arbeiter abgetragen und entsorgt. Außerdem müssen die Holzbohlen auf dem Gehweg verlegt werden. Für die Arbeiten wurde ein Hängegerüst angebracht. Dieses ist in Richtung Schillerplatz etwa 70 Meter lang und in Richtung Körnerplatz etwa 20 Meter. (SZ/jv)

