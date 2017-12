Bautznerin wird neue SNE-Intendantin Die Dirigentin Judith Kubitz übernimmt ab Sommer 2018 die künstlerische Leitung des Sorbischen National-Ensembles.

Dirigentin Judith Kubitz ist die neue Intendantin des Sorbischen National-Ensembles in Bautzen. © Nina Strugalla

Bautzen. Die Entscheidung über die neue Intendantin des Sorbischen National-Ensembles (SNE) ist gefallen. Wie die Stiftung für das Sorbische Volk mitteilt, übernimmt die Bautzenerin Judith Kubitz die Position. Der Vertrag mit der 49-jährigen Chor- und Orchesterdirigentin sei am Mittwochvormittag unterzeichnet worden, sagte Stiftungsdirektor Jan Budar. Mit ihrem Konzept für das Drei-Sparten-Haus konnte sich die Sorbin gegen sechs weitere Bewerber durchsetzen. Antreten soll sie ihre Stelle zum 1. August 2018. Davor soll sie sich nach dem Willen der Stiftung bereits aktiv in die Spielzeit-Planung 2018/19 einbringen.

Für den Stiftungsdirektor ist die Besetzung des Intendantenpostens ein wichtiger Schritt für eine solide Zukunft des SNE. Mit Judith Kubitz habe man eine international erfahrene Künstlerin gewinnen können. Zudem verfüge die Sorbin über klare Vorstellungen davon, wie das Ensemble zum Wohle der sorbischen Kunst und der Präsenz der sorbischen Kultur in der Region wirken soll, sagte Budar.

Judith Kubitz gehört zu den wenigen Frauen, die in Deutschland am Dirigentenpult stehen. Nach ihrem Studium in den Fächern Chor- und Orchesterdirigieren in Weimar, Paris und an der Royal Academy of Music London erhielt sie am Staatstheater Kassel ihr erstes Engagement. Es folgten Aufgaben als Erste Kapellmeisterin an den Staatstheatern Cottbus und Schwerin, bevor sie 2013 als Dirigentin an die Philharmonie Baden-Baden ging.

Position seit 2015 vakant

An der Seite der Regisseure Katharina Thalbach und Volker Schlöndorff übernahm Judith Kubitz 2011 und 2012 die künstlerische Leitung der Berliner Seefestspiele. Weitere Produktionen führten die Dirigentin an die Komische Oper Berlin, das Konzerttheater Bern und zum Opernfestival Rheinsberg 2015 – sowie auf die internationale Bühne. So konzertierte sie unter anderem in Frankreich, Polen und Tschechien, in Südafrika, Lateinamerika und China.

Die künstlerische Leitung des SNE war seit Juli 2015 vakant. Die damalige Intendantin Milena Vettraino war überraschend von ihrer Position zurückgetreten. Die Geschäftsführung übernahm damals Diana Wagner. Sie wird auch weiterhin für die kaufmännische Leitung des Hauses zuständig sein. Im Frühjahr wurde ihr Vertrag um fünf Jahre verlängert. Im Sorbischen National-Ensemble sind derzeit knapp 100 Mitarbeiter beschäftigt. In der vergangenen Spielzeit besuchten knapp 40 000 Zuschauer die Programme des SNE. Zum Repertoire gehören zeitgenössisches Musiktheater, traditioneller und moderner Tanz und die Interpretationen klassischer Werke der sorbischen und internationalen Musikgeschichte.

