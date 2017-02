Bautzens wichtigstes Rechenzentrum Der Neubau des SAP-Spezialisten Itelligence an der Schliebenstraße ist fertig. Bis die Großrechner anlaufen, dauert es aber noch.

An der Schliebenstraße geht es mit den Bauarbeiten voran. Im Januar wurden die Schriftzüge der Firma am Rechenzentrum angebracht. © Robert Michalk

Die roten Buchstaben im Schriftzug des SAP-Beraters und IT-Dienstleisters leuchten weit. Das neue Rechenzentrum von Itelligence an der Schliebenstraße steht. Nun geht es innen weiter. Gerade werden die technischen Anlagen aufgebaut und Schritt für Schritt in Betrieb genommen. Im Frühling sollen dann die Außenanlagen gestaltet werden. „Die komplette Fertigstellung ist für den Mai vorgesehen“, informiert Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der Itelligence AG.

Unmittelbar nach der Abnahme des fertiggestellten Bauwerks wird die Hardware aufgebaut und verkabelt. Zum einen kommen Computeranlagen aus den beiden alten Bautzener Rechenzentren an der Wilthener Straße in das neue Gebäude. Zusätzlich wird eine ganz neue Generation von Großrechnern aufgebaut. Das geht nicht per Knopfdruck. Itelligence plant etwa zwölf Monate ein, bis die gesamte Technik umgezogen und eingerichtet ist.

Das Haus an der Schliebenstraße werde das wichtigste Rechenzentrum des IT-Unternehmens in Bautzen, blickt Norbert Rotter in die Zukunft. Trotzdem werde dort nur ein kleines Mitarbeiter-Team vor Ort arbeiten. Die Mehrheit der Angestellten sitzt, in dem 2016 neu eröffneten, Bürogebäude im Industriegebiet Salzenforst. Von dort aus werden etwa 3000 SAP-Systeme betreut, die auf den Servern in Bautzens Rechenzentren liegen. Bei SAP handelt es sich um eine Software, die Geschäftsprozesse in Unternehmen abbildet.

Rund 15 Millionen Euro investiert

Itelligence-Vorstand Norbert Rotter erklärte bei der Eröffnung des neuen Büros, als Unternehmen in Bautzen weiter wachsen zu wollen. „Wir haben letztes Jahr über 40 neue Mitarbeiter eingestellt“, kann er jetzt verkünden. Und es würden weiter Fachleute gesucht, unter anderem SAP-Administratoren und Projektleiter.

Die Itelligence AG, die ihren Sitz in Bielefeld hat, beschäftigt aktuell weltweit mehr als 5600 Mitarbeiter und verbuchte 2016 einen Umsatz von rund 778 Millionen Euro. In Bautzen verfügt das Unternehmen bisher über drei Rechenzentren. Für den Bau des neuen Hauses an der Schliebenstraße werden ungefähr 15 Millionen Euro investiert. Itelligence beschäftigt in der Spreestadt 260 Mitarbeiter. Hinzu kommen etwa 380 Mitarbeiter der BIT.Group. Die Bautzener Firma wurde im Juni 2016 von Itelligence übernommen.

www.itelligencegroup.de

