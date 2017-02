Bautzens Studienakademie wächst Am Ziegelwall entsteht ein neues Laborgebäude. Schon im Herbst soll hier geforscht werden.

Das Laborgebäude der Studienakademie nimmt Gestalt an. Im Frühling soll Richtfest gefeiert werden. © Robert Michalk

Während im vergangenen Jahr noch nicht so viel zu sehen war, wächst jetzt das neue Laborgebäude der Bautzener Studienakademie zügig in die Höhe. „Am Anfang gab es Schwierigkeiten mit dem Baugrund“, blickt die Akademie-Chefin Prof. Barbara Wuttke zurück. Die Arbeiter waren auf instabile Aschezonen gestoßen.

Es kursiert laut Wuttke die Theorie, dass es sich um die Asche handeln könnte, die im Mittelalter die Töpfereien vor die Stadtmauer geschüttet hatten. Sorgen um die Standfestigkeit sind aber unbegründet: „Es wurden Bohrungen in die Erde gemacht – unser Laborgebäude wird stabil stehen“, verspricht die Direktorin der Studienakademie.

Für 5,9 Millionen Euro lässt der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement auf dem Gelände der ehemaligen Mensa an der Straße Am Ziegelwall den Neubau errichten. Für das Laborgebäude sollen auch moderne Geräte, unter anderem in der Medizintechnik, angeschafft werden. Das neue Haus neben der Studienakademie soll im Herbst eröffnet werden. Dann kann neben der Lehre und Ausbildung zusätzlich anwendungsbezogene Forschung betrieben werden. (SZ/ma)

