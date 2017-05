Bautzens neuer Super-Computer Der IT-Dienstleister Itelligence hat ein weiteres Rechenzentrum eingeweiht. Und das Unternehmen will auch künftig in der Stadt investieren.

Der Herr über die Daten: Mirko Kruse ist Geschäftsführer von Itelligence in Bautzen. Im neuen Rechenzentrum an der Schliebenstraße werden künftig riesige Mengen von Informationen der Kunden des Unternehmens sicher gespeichert. © Steffen Unger

Viel zu sehen gibt es noch nicht. Einige schwarze Schränke, darin blinken ein paar bunte Lampen. Ansonsten hallt nur das Dröhnen der Kühlanlagen durch das Innere des Neubaus des IT-Dienstleisters Itelligence an der Schliebenstraße. 15 Millionen Euro hat das global tätige Unternehmen auf dem Acker am Bautzener Stadtrand investiert. Erst nach und nach wird sich das Gebäude in den nächsten Monaten füllen. Mit Hunderten Servern, auf dessen digitalen Speichern Itelligence die Daten von über 300 Kunden weltweit verwaltet.

Mehr als ein Jahr haben die Bauleute benötigt, um das neue Rechenzentrum hochzuziehen und um die dazugehörige Technik zu installieren. Am Donnerstag ist der Neubau nun offiziell eingeweiht worden. „Das ist jetzt unser viertes Rechenzentrum, das wir in Bautzen eröffnen. Das zeigt, wie wichtig der Standort für uns ist“, sagt Michael Dorin, Finanzvorstand bei Itelligence.

Insgesamt 230 Mitarbeiter

Der IT-Dienstleister bietet allen voran für mittelständische Unternehmen Computerprogramme an – etwa zur Erfassung von Kunden- und Personendaten, Lagerbeständen oder die Steuerung von Produktionsabläufen. Itelligence greift dabei auf Lösungen des deutschen Software-Giganten SAP zurück. Zugleich übernimmt das Unternehmen aber auch die Speicherung der mit den Programmen erfassten Daten.

Mit zehn Mitarbeitern hatte das in Bielefeld ansässige Unternehmen vor inzwischen knapp 20 Jahren seinen Bautzener Standort gegründet. Inzwischen zählt Itelligence an der Spree 100 Beschäftigte – plus die 130 Mitarbeiter der ebenso in Bautzen ansässigen Bit-Group. Die Firma hatten die Bielefelder erst im Sommer übernommen.

Enormer Stromschlucker

Auch wenn bisher nur wenige Datenspeicher in dem 2 200 Quadratmeter umfassenden Neubau eingebaut sind, steckt doch schon jede Menge moderne Technik in dem Gebäude. Gut 60 Kilometer Datenkabel und weitere 25 Kilometer Elektroleitungen haben die Handwerker verlegt, wie Mirko Kruse, der Geschäftsführer von Itelligence in Bautzen stolz erklärt. Wenn das Rechenzentrum einmal voll ausgelastet ist, schlucken die Server später einmal allein in drei Stunden so viel Strom, wie eine vierköpfige Familie in einem Jahr verbraucht. Und damit auch bei einem Stromausfall die Daten nicht futsch sind, wurden auf dem Dach zwei jeweils 75 Tonnen schwere Dieselgeneratoren installiert – die im Ernstfall für 72 Stunden Energie liefern können. Um zu verhindern, das Unbefugte in das Rechenzentrum eindringen, gibt es zudem ein ausgeklügeltes Sicherheitssystem.

Durch das neue Rechenzentrum entstehen in Bautzen 20 neue Jobs. „Wir freuen uns darüber hinaus über jeden neuen Mitarbeiter“, sagt Mirko Kruse. Denn Itelligence wird auch künftig in Bautzen investieren. In den nächsten Jahren ist ein weiterer Bürobau am Standort in Salzenforst geplant. Dort werden künftig auch die Mitarbeiter der Bit-Group mit untergebracht.

Doch zunächst will Itelligence viel Geld in Dresden investieren. Ein altes Hochhaus im Südosten der Stadt soll für 20 Millionen Euro hergerichtet werden – für bis zu 600 Beschäftigte. Dresden sei auch deshalb interessant, weil es dort noch einfacher ist, Fachkräfte zu gewinnen. Für Bautzen sei das eine größere Herausforderung – weshalb Itelligence auch die Zusammenarbeit mit Fachhochschulen und Berufsakademien in der Region ausbauen möchte.

