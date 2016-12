Bautzens neuer Bootssteg ist fertig Die Anlegestelle am Stausee wurde jetzt eingeweiht. Aber der Praxistest steht noch aus.

Herunterspaziert: Hanža Winter von der Bautzener Liegenschaftsverwaltung und Finanzbürgermeister Robert Böhmer laden auf den neuen Bootssteg am Stausee ein. Vorerst aber nur symbolisch. Im Winter bleibt der Steg geschlossen. © Robert Michalk

Ein eisiger Wind fegt an diesem Nikolaus-Dienstag über den Bautzener Stausee und lässt das Wasser wie das Meer rauschen. Da zwingt die Kälte zur Eile: Die Reden sind angenehm kurz, das rote Band ist schnell durchschnitten. Und anschließend gibt’s Glühwein und Bratwurst statt Sekt und Häppchen.

Bautzen hat sich einen Bootssteg geschenkt. Und am Nikolaustag wird er feierlich eingeweiht. Lang hat es gedauert, teuer ist es geworden – aber schön ist es wirklich, das Lindenblatt aus Holzplanken und verzinktem Stahl. Und bestimmt ist es auch ganz einmalig in der weltweiten Seenlandschaft.

Nicht ganz ungefährlich

Mitarbeiter der Stadtverwaltung und ihrer Tochtergesellschaft BBB, Kommunalpolitiker, Mitarbeiter der beteiligten Baufirmen und ein paar interessierte Bautzener, die die Eiseskälte nicht schreckt, sind zur Einweihung gekommen. Sie sind auch die Ersten und vorerst Einzigen, die das schöne Lindenblatt betreten können. Das ist an diesem eiskalten Tag nicht ganz ungefährlich. Der Stausee führt gerade Niedrigwasser – und die glatte Schräge vom Steg auf die schwimmende Plattform läuft ziemlich steil hinab.

Aus Sicherheitsgründen wird der Steg deswegen nach der Eröffnung auch gleich wieder zugeschlossen. Erst im April wird das Lindenblatt dann wirklich öffentlich zugänglich sein. Bautzens Finanzbürgermeister Robert Böhmer lobt die Investition als klares Bekenntnis der Stadt zur Talsperre und zum attraktiven Naherholungsgebiet, das sich an ihren Ufern schon entwickelt hat. Entwickelt hat sich am See bisher vor allem jede Menge Privatinitiative: ein schöner Campingplatz, eine Minigolfanlage, eine Beach-Bar, ein Abenteuerkletterwald, zwei Segelsportvereine. Der Stausee lockt längst als Ausflugsziel weit über Bautzen hinaus.

Den Algen geht’s an den Kragen

Wenn nur das Problem mit der Wasserqualität nicht wäre. Seit Jahren vermiesen Blaualgen den Gästen den Badespaß. Aber da hat zur Eröffnung auch Sebastian Fritze von der Talsperrenverwaltung eine Nikolausüberraschung: Den Algen soll es künftig nämlich verstärkt an den Kragen gehen. In Zukunft soll die Regulierung des Wasserstandes mit einem neuen Verfahren erfolgen. „Wenn wir regulieren, werden wir dann künftig das warme, algenreiche Oberflächenwasser entnehmen und nicht mehr das kältere Wasser aus der Tiefe“, erklärt der Betriebsleiter den Gästen bei der Eröffnung. Damit würde das allsommerliche Blaualgen-Problem zwar nicht vollständig gelöst, zumindest aber stark minimiert.

Ans Baden allerdings denken bei diesen Temperaturen ohnehin nur die Wenigsten. Die Meisten diskutieren viel lieber darüber, wie und ob überhaupt an dem schönen Lindenblatt wohl Boote anlegen können. Die einzigartige Form der Plattform ist natürlich ein Symbol und eine Reverenz ans Sorbische, vor allem an die beiden sorbischen Dörfer Malsitz und Nimschütz, die einst im Stausee ertranken. Eine schöne Idee. Und wirklich was fürs Auge.

Kutter passt nicht dran

„Zum Anlegen für Boote aber eher ungeeignet“, findet Bernd Kieschnick vom Bautzener Seesportclub. „Unser Kutter jedenfalls passt da nicht dran.“ Dann eben die Jollen. Auch für Paddelboote sei der Steg gut geeignet, sagen die Planer. Im kommenden Frühjahr wird sich’s zeigen.

Knapp eine Viertelmillion Euro hat der Bootssteg gekostet – mehr als das Vierfache des ursprünglich kalkulierten. Dank großzügiger Fördermittel vom Freistaat habe das Projekt aber gut bezahlt werden können. Mancher in der Stadt sieht das dennoch eher kritisch: „So ein bisschen wie die Elbphilharmonie in Hamburg“, sagt FDP-Stadtrat Mike Hauschild. Es hat viel zu lange gedauert und es ist viel zu teuer geworden – am Ende aber schön.“

Für Finanzbürgermeister Böhmer ist das Bauwerk vor allem eine Investition in die Zukunft und das I-Tüpfelchen am Strand. Weitere Pläne hat die Stadt am Stausee vorerst nicht. So sind im Rathaus weder öffentliche Toiletten noch asphaltierte Wege derzeit ein Thema.

