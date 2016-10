Bautzens neue Sonneninsel Am Stausee hat der Bau des Bootsstegs begonnen. Der soll bereits in Kürze fertig sein. Die Konstruktion ist in mehrfacher Hinsicht etwas Besonderes.

Die Illustration zeigt, wie der neue Bootssteg aussehen wird. Während der Teil am Ufer fest auf dem Boden verankert ist, schwimmt die Plattform an der Spitze auf dem Wasser. Bereits Mitte November soll der Steg fertig montiert sein. © Abbildung: Stadtverwaltung Bautzen

Sommer, Sonne, Badewetter? Passé. Bonjour Tristesse, lautet es stattdessen. Entsprechend trostlos wirken auch die grauen Pfähle aus Stahl, die in den vergangenen Tagen am Bautzener Stausee in den Boden gerammt worden sind. Doch die sind Teil einer neuer Attraktion, die bereits jetzt Lust auf den nächsten Sommer weckt. Nach jahrelangem Hickhack und teils irrwitzigen Diskussionen hat endlich der Bau des neuen Bootsstegs begonnen. Und bis der fertig ist, müssen die Bautzener nicht einmal bis zum Sommer warten. Ganz im Gegenteil. Bis Mitte November – so zumindest der Plan – soll der neue Steg stehen.

Bereits in der vorangegangenen Woche hatten die Bauleute die ersten schweren Pfähle in den weichen Untergrund getrieben. Ausgehend von der Promenade, im Bereich zwischen der Ocean Beach Bar und der Minigolf-Anlage, auf der Höhe wo der Weg vom Parkplatz einmündet, wird der neue Steg mit einem seichten Schwenk hinaus aufs Wasser führen. An dessen Spitze wird schließlich eine schwimmende Plattform gehangen. Der Clou: Die etwa 60 Quadratmeter große Plattform hat die Form eines Lindenblatts. Eine ganz bewusste Entscheidung der Planer und der Bautzener Stadträte. Denn das Lindenblatt ist bekannterweise Teil des sorbischen Wappens.

Fast zehn Jahre vergangen

Dass der Steg nun endlich gebaut wird, war lange Zeit nicht abzusehen. Zwar war seit fast zehn Jahren über die Errichtung gestritten worden – über Absichtserklärungen und jede Menge formulierter Wünsche kamen Stadtverwaltung und Stadtrat lange Zeit jedoch nicht hinaus. Zunächst ausgearbeitete Pläne blieben in den Schubladen, die im Haushalt in früheren Jahren eingestellten Bausummen wurden nicht abgerufen. Bis Ende 2014 endlich zwei konkrete Varianten zur Diskussion auf den Tisch kamen, war jede Menge Wasser die Spree herunter und den Bautzener Stausee hindurch geflossen. Die in der Zwischenzeit gemachten Vorschläge reichten gar bis hin zu einer Art Seebrücke im Stil der Bäderarchitektur, wie sie auf Rügen zu finden ist.

Für letztere Idee hat es dann nicht gereicht. Stattdessen präsentierten die Ingenieure eine nüchterne fest verbaute Konstruktion und eine schwimmende Variante. Der Stadtrat entschied sich zunächst für die schwimmende Variante, die allerdings rasch Bedenken hervorrief. Denn bei Niedrigwasser könnte die teilweise am flachen Ufer am Boden liegenbleiben. Zu gefährlich für die Nutzer. Der feste Steg stünde indes zwar sicher – doch weil der Wasserpegel des Sees übers Jahr deutlich schwankt, müssten sich etwa bei Niedrigwasser Bootskapitäne schon ziemlich lang machen, um von ihren Planken hinaufzugelangen.

Platz für bis zu zehn Boote

Die Lösung für das Problem sahen die Planer schließlich in der Variante, die derzeit umgesetzt wird. Der erste Teil des Stegs wird mit den im Boden fest verankerten Stelzen verschraubt. An die insgesamt 45 Meter und 1,80 Meter breite lange Konstruktion schließt sich ein weiterer Steg an, der die feste Konstruktion und das schwimmende Lindenblatt miteinander verbindet. Eine Art Gangway, welche flexibel die unterschiedlichen Höhen des festen Stegs und der auf der Wasserfläche schwimmenden Plattform ausgleichen kann. Der Steg wird auf der linken und rechten Seite mit einem Geländer flankiert. Auch wegen der Umplanungen belaufen sich die Baukosten inzwischen auf fast eine Viertelmillion Euro. In früheren Jahren waren die Verantwortlichen – bei einer kleineren Variante – noch von 60 000 Euro ausgegangen.

An den Tagesliegeplätzen am Lindenblatt können nach den Informationen der Stadtverwaltung bis zu zehn Boote gleichzeitig andocken. Zugleich darf die schwimmende Insel auch von Badegästen genutzt werden. Deshalb sind an den Seiten auch Leitern vorgesehen, mit deren Hilfe die Besucher ganz bequem ins Wasser gelangen.

Dass der Bootssteg bis Mitte November montiert sein kann, liegt daran, dass die einzelnen Elemente bereits fertig vormontiert angeliefert werden, wie Hañža Winter von der Stadtverwaltung erklärt. Die farbliche Gestaltung der Kunststoffoberfläche soll sich am Weg auf der Promenade orientieren. „Der Steg soll gewissermaßen eine Verlängerung der Promenade hinaus auf den See darstellen“, sagt Hañža Winter.

Sich etwas gedacht haben die Planer übrigens auch bei der Beschaffenheit der Plattform an der Unterseite. Um zu verhindern, dass im Winter Eisschollen die Konstruktion beschädigen, sind die einzelnen Teile an der Unterseite angeschrägt – damit sich das Eis unter die Plattform schiebt und diese nicht zerdrückt. Ein weiterer besonderer Kniff, ohne den das Lindenblatt sonst jedes Jahr in den Wintermonaten aus dem Wasser hätte gezogen werden müssen.

