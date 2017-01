Bautzens neue Reisefreiheit Ohne Umsteigen in drei europäische Großstädte – dank Fernbus und Bahn ist das bald möglich.

Bautzen, Ostsachsen – Randlage. In den Grenzen der Bundesrepublik betrachtet, liegt die Stadt an der Spree weit ab vom Schuss. Doch tatsächlich ist das nur eine Frage des Blickwinkels. Denn eigentlich liegt Bautzen mittendrin: auf halbem Weg zwischen den Metropolen Berlin und Prag und obendrein auf der Achse, die von Dresden bis in die schlesische Hauptstadt Wroclaw führt.

Seit dem Mittelalter hat Bautzen von dieser exklusiven Lage profitiert, verdankt seinen Aufstieg den Handelswegen, die sich hier kreuzten. In den jüngsten Jahren galt Bautzen allerdings buchstäblich als abgehängt. Ein Durchgangsbahnhof für eine Regionalbahnlinie – mehr nicht.

Doch das hat sich längst geändert. Mit der Bahn ist Wroclaw – abgesehen von einer mehrmonatigen Unterbrechung – bereits seit 2009 wieder direkt zu erreichen. Ohne Umsteigen und mit dem Fernbus gelangen die Bautzener seit knapp eineinhalb Jahren auch bis nach Berlin. Und nun soll auch noch Prag hinzukommen. Voraussichtlich ab Frühsommer will das Unternehmen Flixbus die Stadt an der Moldau ab Bautzen ansteuern.

Nicht bis nach Prag, aber immerhin von Bautzen direkt bis nach München, Köln oder Düsseldorf ging es bis vor wenigen Monaten auch noch mit dem Anbieter Postbus. Nach der Übernahme durch Flixbus waren diese Verbindungen jedoch eingestellt worden. Schon in Kürze, so kündigt Flixbus an, soll es allerdings auch wieder direkt von Görlitz über Bautzen und Dresden bis nach Bayern gehen.

Die bisherigen Fern-Angebote ab Bautzen werden offenkundig auch gut genutzt. Seit die Züge von Dresden bis Wroclaw durchfahren, stiegen die Fahrgastzahlen auf der Verbindung deutlich, hatten sich von 2008 bis 2012 verachtfacht. Auch Flixbus hatte sich jüngst mit der Nachfrage in Bautzen zufrieden gezeigt. Die Stadt weist in der Oberlausitz die meisten Fahrgäste auf – genaue Zahlen nannte das Unternehmen aber nicht.

Reiseziel Berlin

Deutschlands Hauptstadt Berlin ist seit Mai 2015 von Bautzen aus direkt per Bus erreichbar. Flixbus bedient die Verbindung seit Mitte Januar zweimal täglich, lediglich dienstags und donnerstags geht nur ein Bus auf die Reise. Unterwegs halten die Busse bei Bedarf unter anderem in Kleinwelka, Neschwitz und Königswartha. Die Fahrt dauert je nach Verbindung zwischen drei Stunden und 15 Minuten bis zu knapp vier Stunden. Tickets gibt es ab 9,90 Euro. In der Regel gilt bei Flixbus: Wer früher bucht, fährt auch günstiger.

Reiseziel Prag

Lange Zeit gehörte die Oberlausitz zu Böhmen, nun wächst wieder zusammen, was zusammengehört: Flixbus möchte ab Frühsommer die Prager Innenstadt und Bautzen direkt verbinden. Die Fahrten werden voraussichtlich drei Stunden dauern. Zu Takt und Preisen konnte das Unternehmen noch keine Angaben machen. Zum Vergleich: Die Fahrt mit Flixbus von Dresden nach Prag kostet zwölf Euro. Eine Reise mit dem Zug von Bautzen nach Prag mit Umstieg in Dresden dauert derzeit etwa dreieinhalb Stunden.

Reiseziel Breslau

Dreimal am Tag rollen zwischen Bautzen Wroclaw die Züge. Die Fahrt mit den Dieseltriebwagen dauert etwa drei Stunden. Tickets für die Hin- und Rückreise sind im Angebot für Alleinreisende bereits ab 33 Euro zu haben. Zudem gibt es das Dresden-Wroclaw-Spezial auch für Familien für 69 Euro und für Kleingruppen mit bis zu fünf Personen für 89 Euro. Voraussetzung: Die Hin- und Rückfahrt erfolgt innerhalb von 14 Tagen. Die Tickets sind unter anderem in den Reisezentren der Bahn oder direkt beim Zugbegleiter erhältlich.

