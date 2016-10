Bautzens Nadelöhr verschwindet An der Zeppelinstraße hat der Abriss der alten Bahnbrücken begonnen. Die SZ erklärt, was dort bis 2019 passiert.

Ein Teil der alten Gewölbebrücke an der Zeppelinstraße ist bereits verschwunden. Damit dort weiter Züge fahren können, hat die Bahn an dieser Stelle in den vergangenen Tagen eine Behelfsbrücke errichten lassen. © Uwe Soeder

Plötzlich geht es ganz schnell. Nach dem jahrelangen Hickhack um die Erneuerung der Bahnbrücken an der Zeppelinstraße haben die Bauleute in den vergangenen Tagen sichtbare Tatsachen geschaffen. Erste Teile der Eisenbahnquerungen sind bereits verschwunden und die Bagger verrichten weiterhin ganze Arbeit. Bis Ende 2019 – so der Plan – wollen die Deutsche Bahn, der Freistaat und die Stadt den Bereich komplett umbauen lassen. Eine große Herausforderung, die auch Folgen für viele Autofahrer haben wird. Die Sächsische Zeitung erklärt, was derzeit an der Zeppelinstraße passiert und wie die Arbeiten im Anschluss ablaufen werden.

Die Pläne: Neue Brücken und mehr Platz für Fahrzeuge und Fußgänger

Die alten Bahnbrücken an der Zeppelinstraße sind nicht nur marode, sondern gelten auch als Nadelöhr. Bisher mussten große Laster in die Mitte der Fahrbahn ausweichen, um nicht an den niedrigen Seiten der Gewölbebrücken hängenzubleiben. Die Folge: Der Gegenverkehr wurde dadurch regelmäßig ausgebremst. Das soll sich mit dem Umbau ändern. Bis Ende 2019 wird nicht nur eine neue Bahnbrücke errichtet, sondern die bisherige Straße um fast einen Meter tiefergelegt und zugleich verbreitert. Unter der 4,5 Meter hohen und 18 Meter breiten Brücke sind neben zwei Fahr- und einer Abbiegespur auch Rad- und Gehwege auf beiden Seiten vorgesehen. Zudem werden die Bauleute auch den Abschnitt der Zeppelinstraße zwischen der Bahnstrecke und der Neusalzaer Straße erneuern.

Das passiert aktuell: Bahn lässt bis November Teile der Brücken abreißen

Mit dem Abriss der Brücken hat jetzt gewissermaßen die heiße Phase des millionenschweren Bauvorhabens begonnen. Während auf der zur Dr.-Peter-Jordan-Straße hingewandten Seite derzeit bereits ein Teil der 1864 errichteten Gewölbebrücke verschwunden ist, will die Bahn nun bis Anfang November auch noch auf der Gegenseite einen Teil der um 1899 fertiggestellten Erweiterung aus Beton wegreißen. Die übrigen Teile der Eisenbahnüberquerung werden bis 2018 stehen bleiben und später angepackt, heißt es von der Bahn. Wegen der Abrissarbeiten ist die Zeppelinstraße voraussichtlich noch bis zum 4. November gesperrt. Auch Fußgänger können diesen Bereich derzeit nicht passieren.

So geht es weiter: Zeppelinstraße bleibt ab April für mehr als zwei Jahre dicht

In den anstehenden Wintermonaten wird die Bahn mit dem Bau der ersten Stützwände für die neue Brücke beginnen. Die Straße selbst wird ab April 2017 angepackt. Angesichts der Pläne für die Tieferlegung und Verbreiterung geht das nur mit einer Vollsperrung. Die Zeppelinstraße bleibt deshalb ab Frühjahr bis Ende 2019 durchgehend für Autofahrer gesperrt. Mit der Errichtung der neuen Bahnbrücke wird voraussichtlich im Herbst 2017 begonnen. Die Segmente werden nach und nach in einzelnen Abschnitten eingehoben. Die Bahn geht davon aus, dass die neue Brücke im Frühjahr 2019 fertig sein wird. Die Arbeiten an der Straße dauern hingegen nach derzeitigen Schätzungen bis Ende 2019.

Das kostet das Vorhaben: Die Bahn zahlt einen Großteil der Rechnung

Das Mammutprojekt verursacht beträchtliche Kosten. Nach gegenwärtigen Schätzungen summieren die sich allein für den Bau der Brücken und der darunter liegenden Straße nach Angaben der Bahn auf etwa neun Millionen Euro. Den allergrößten Teil davon übernimmt der Eisenbahnkonzern. Aber auch der Freistaat sowie die Stadt Bautzen werden sich an den Ausgaben für den Straßen-, Rad- und Gehwegbau beteiligen müssen. Hinzu kommt eine halbe Million Euro für den Ausbau der Straße zwischen Brücke und Neusalzaer Straße. Hier trägt das Land den Großteil der Kosten.

Der Blick in die Zukunft: Freistaat will Lückenschluss zur Löbauer Straße

Mit der Beseitigung des Nadelöhrs und der Erneuerung der Zeppelinstraße wird nach der Westtangente auch ein weiterer Abschnitt für die Umfahrung der Innenstadt umgesetzt. Um die Lücke zur Löbauer Straße zu schließen, will der Freistaat schließlich noch die Stieberstraße ausbauen. Das hatte das dafür zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr mehrfach in der Vergangenheit bestätigt. Konkrete Planungen für den letzten Teil des Lückenschlusses lagen bis zuletzt aber noch nicht vor.

