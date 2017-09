Bautzens Lok kann umziehen

Die Dampflok vom Bautzener Bahnhof zieht um. © Uwe Soeder

Dem Umzug der alten Dampflok steht nichts mehr im Weg. „Die Finanzierung ist gesichert und wir haben auch alle Genehmigungen zusammen“, erklärt Heinrich Schleppers. Der Bautzener CDU-Stadtrat kämpft seit Monaten für den Erhalt der Reichsbahndampflok 52 8056-5, die schon seit fast 30 Jahren am Bautzener Bahnhof steht. Weil im Herbst Bauarbeiten am Bahnhofsgebäude starten, muss das tonnenschwere Fahrzeug weichen.

In zwei Wochen wechselt die Lok mit einem Tieflader auf die andere Seite des Bahnhofes. Auf einen Termin für den Transport möchte sich Schleppers noch nicht festlegen. Bis zum 22. September soll der Umzug aber abgeschlossen sein. Dass sich am Bahnhof etwas tut, sieht man schon jetzt. Auf der Fläche an der Packhofstraße, wo die Lok einmal stehen soll, wurden Gleise verlegt.

Bis zuletzt musste der Lok-Retter zittern. Unklar war, ob der Koloss über eine Eisenbahnbrücke transportiert werden kann. Die Genehmigung liegt nun vor. Die Umzugskosten in Höhe von 40 000 Euro werden mit Spenden finanziert. (SZ/mho)

Fragen zur Lok beantworten die Eisenbahnfreunde am Sonntag. Zwischen 10 und 17 Uhr stehen sie an ihrem Denkmal neben dem Bautzener Bahnhof.

