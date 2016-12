Bautzens Geschäfte öffnen am Sonntag

Am vierten Advent ist in Bautzen Einkaufssonntag. © Uwe Soeder

Zum Schlemmen und Shoppen laden Bautzens Händler an diesem vierten Advent ein. Es ist der dritte und letzte verkaufsoffene Sonntag der Stadt in diesem Jahr. Von 12 bis 18 Uhr haben Groß und Klein die Gelegenheit, in mehr als 200 Geschäften der Innenstadt nach passenden Weihnachtsgeschenken zu suchen. Dabei würden neben dem Kornmarkt-Center auch zahlreiche kleinere Läden und Boutiquen den Reiz der Einkaufsstadt Bautzen ausmachen, wirbt der städtische Wirtschaftsförderer Alexander Scharfenberg für einen Besuch in Bautzen. Zum Bummeln empfiehlt Scharfenberg vor allem die Straßen rund um das Kornmarkt-Center und die Reichenstraße.

Die Einkaufstour lässt sich an diesem Sonntag außerdem mit einem allerletzten Bummel über den 633. Bautzener Wenzelsmarkt ergänzen. Der traditionelle Weihnachtsmarkt schließt am 18. Dezember. Am Montag werden dann die Weihnachtsbuden zwischen Hauptmarkt und Kornmarkt abgebaut. (SZ/ma)

