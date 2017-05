Bautzens Baustellen-Sommer Autofahrer brauchen in den nächsten Wochen Orientierungssinn und viel Geduld.

Bis Ende August ist die Fischergasse unterhalb der Alten Wasserkunst gesperrt. Die Ufermauer der Spree ist vom Hochwasser 2013 beschädigt und wird saniert - es ist nur eines von vielen Bauvorhaben. © Uwe Soeder

Autofahrer müssen sich in Bautzen seit gut einem Jahr mit zwei Großbaustellen und den daraus folgenden Umleitungen und Staus herumplagen. An der Dresdener Straße entsteht der Schliebenkreisel und an der Zeppelinstraße werden neue Brücken für die Bahn gebaut. Mit dem Start der Sommerferien sind noch mehr Geduld und Orientierungssinn gefragt. Denn es kommen weitere Baustellen mit halbseitigen und kompletten Straßensperrungen dazu. Und die sind eng getaktet.

Noch lenken Baustellenampeln den Verkehr vorbei – mit dem ersten Ferientag wird die Baustelle des Schliebenkreisels für Autos dann gar nicht mehr passierbar sein. Wie Stadtsprecher André Wucht ankündigt, ist der wichtige Knotenpunkt bis zum 2. Juli voll gesperrt. In diesen Tagen wird die Fahrbahn asphaltiert. „Der Zeitpunkt für den Einbau der Straßendecke wurde auf den Beginn der Sommerferien gelegt, weil hier erfahrungsgemäß mindestens ein Viertel weniger Verkehr auf den Straßen unterwegs ist“, erklärt Wucht. Danach bleibt keine Zeit, zu verschnaufen. Direkt im Anschluss, wenn der neue Kreisverkehr in der ersten Juliwoche fertig ist, rücken die nächsten Bauleute auf der Friedensbrücke an. Die porösen Dehnungsfugen auf der Fahrbahn müssen für rund 80 000 Euro erneuert werden. Die Reparaturen, die etwas drei Wochen dauern, werden bei halbseitiger Sperrung der Brücke durchgeführt. Der Verkehr fließt nur stadtauswärts und wird stadteinwärts voraussichtlich über die Heilig-Geist-Brücke umgeleitet.

Neuer Asphalt im Straßentunnel

Die Reparaturen auf der Friedensbrücke in das Zeitfenster zu legen, wenn der neue Kreisverkehr voll gesperrt ist, hatte das Bautzener Bauamt wegen der Anwohner an der Clara-Zetkin-Straße, Am Feldschlößchen und in der Andersen-Nexö-Straße verworfen, wie Bauamtsleiter Falko Wendler erklärt. Bei halbseitiger Sperrung mit einer Ampel den Verkehr in zwei Richtungen über die Friedensbrücke zu führen, würde laut Wendler einen Rückstau auf der Vogelkreuzung verursachen. – Während die Friedensbrücke im Julimonat Einbahnstraße ist, wird parallel dazu eine weitere wichtige Verbindung dichtgemacht. Vom 14. bis zum 17. Juli ist der Tunnel der Westtangente samt der B 96 zwischen Hoyerswerdaer Straße und Neustädter Straße gesperrt. Hier geht es darum, im Straßentunnel den Asphalt zu erneuern.

Anfang Juli lässt der Landkreis außerdem einen halben Kilometer der Neukircher Straße zwischen Stiebitz und dem Abzweig nach Grubschütz auf Vordermann bringen. Die Oberfläche sei dort sehr porös und in einzelnen Bereichen sogar gerissen, berichtet Sabine Rötschke vom Landratsamt. Bis zu vier Tage wird die Strecke komplett gesperrt, um den Belag auszutauschen. Der Bau soll am 30. Juni oder am 7. Juli starten. Ebenfalls in einem sehr schlechten Zustand befindet sich die an der Neukircher Straße abzweigende Neustädter Straße, für die die Stadt verantwortlich ist. Sie soll nach den Sommerferien eine glatte Fahrbahn erhalten. Ein konkreter Termin steht noch nicht fest.

Bis weit über die Ferien hinaus bleiben des Weiteren die Taucherstraße und die Schilleranlagen dicht. Beide werden für je eine halbe Million Euro ausgebaut. An der Fischergasse gibt es unterhalb der Alten Wasserkunst bis Ende August für Autos kein Durchkommen. Hier werden Schäden an der Spreemauer beseitigt, die noch vom Juni-Hochwasser 2013 herrühren. Die Zeppelinstraße soll zwischen dem Autohaus und Neusalzaer Straße Ende November für den Verkehr freigegeben werden, teilt Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mit. Sie bleibt aber wegen des Brückenbaus der Bahn für weitere zwei Jahre eine Sackgasse.

Noch kein Fördermittelbescheid

Eigentlich sollte im Juni unter Vollsperrung auch der Ausbau der Oberkainaer Straße mit den ersten dreihundert Metern ab der Neusalzaer Straße starten. Allerdings gibt es für das 350 000 Euro teure Vorhaben der Stadt Bautzen immer noch kein Fördermittelbescheid vom Land Sachsen, wie Falko Wendler informiert. Es bestehe aber noch eine realistische Chance, dass diese Straßenbaumaßnahme nicht ins nächste Jahr verschoben werden müsse, sagt der Bauamtsleiter.

zur Startseite