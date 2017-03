Bautzenerinnen verlieren auswärt

© Uwe Soeder

Kegeln, 2. Bundesliga Nord/Ost.Am Sonntag mussten die Frauen vom MSV Bautzen in Freiberg antreten. Viele Chancen rechneten sie sich auf der schweren Bahn zwar nicht aus, aber wenigstens ein 4:4 sollte es schon werden. Elisabeth Schmidt aus der MSV-Jugendmannschaft half diesmal aus und startete mit Sarah Kokel. Das junge Mädchen war mit seinen 451 Holz alles andere als glücklich, aber sie konnte immerhin einen Satz in ihrem ersten Bundesligaeinsatz gegen Sindy Thiel (520) erkämpfen. Auch Sarah Kokel verlor mit 496:535 Kegeln und 1:3 Punkten gegen Stefanie Engelmann. Die Bautzenerin Peggy Riedel nutzte danach ihre Chance im zweiten Satz nicht. Das zog sich wie ein roter Faden durch ihr Spiel. Am Ende verlor Riedel knapp mit 537:542 (2:2 Pkt.) gegen Antje Repper. Nebenan fightete sich Michaela Kokel vom MSV 04 nach einem 0:2-Rückstand wieder zurück und gewann gegen Katrin Wagner (492:485). Eine recht aussichtslose Situation für Bautzen vor dem letzten Durchgang. Ramona Langner aus der zweiten Mannschaft, die wieder aushalf, verlor ihr Spiel deutlich gegen Heidi Meyer (458:545/0:4). Auch Christin Kleinstück hatte gegen die stark aufspielende Virginie Heinitz keine Chance (517:570/1:3). Zum Schluss standen 3 197:2 951 Holz und 7:1 Mannschaftspunkte für die Gastgeber im Protokoll. (she)

