Bautzenerin gewinnt Bronze Cathleen Selge vom MSV 04 wird im Doppel mit ihrer Berliner Partnerin Dritte bei der Deutschen Meisterschaft.

Cathleen Selge (links) und Rebecca Schumann präsentieren ihre Bronzemedaillen und Urkunden. © privat

Crossminton. Im bayrischen Poing wurden jetzt die Deutschen Crossminton-Meisterschaften im Doppel ausgetragen statt. Außerdem wurde im Rahmen dieser Meisterschaft auch ein internationales Einzelturnier ausgerichtet. Am ersten Tag standen die Doppelmeisterschaften an. Bei den Damen, den Herren und im Mix gingen Spieler der Red Devils vom MSV Bautzen an den Start. Dabei spielte Cathleen Selge von den Red Devils gemeinsam mit Rebecca Schumann von den Füchsen Berlin.

Beide waren zuvor noch nie gemeinsam angetreten, kannten sich aber von vielen Turnieren. Mit zwei Siegen gegen Teams aus Bayern und einer Niederlage gegen die späteren Deutschen Meisterinnen Jana Nabel (Wolfsburg) und Anna Hubert (Poing) erreichte das Duo als Gruppenzweiter die K.-o.-Runde. Im Halbfinale war für Selge/Schumann jedoch Endstation. Gegen das Top-Doppel Andrea Horn (Dresden) und Jana Hückinghaus (Münster) fanden beide nie so richtig in den Spielfluss und verloren glatt in zwei Sätzen. Am Ende stand jedoch ein hervorragender dritter Platz auf der Habenseite der beiden Mädels.

Mix-Duo erreicht Viertelfinale

Im Mix ging ein reines Doppel der Red Devils an den Start. Für die Bautzener spielten Cathleen Selge und Torsten Köhler. Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen zogen sie durch das bessere Satzverhältnis in die K.-o.-Runde ein. Im Viertelfinale wartete mit Jana Hückinghaus (Münster) und Michael von Lennep (Düsseldorf) eine kaum lösbare Aufgabe auf die Bautzener. Es entwickelte sich jedoch ein sensationelles Spiel auf Augenhöhe, in dem das MSV-Duo im ersten Satz zwei Satzbälle hatte. Am Ende gingen jedoch beide Durchgänge an die Favoriten aus Münster und Düsseldorf.

Im Herren-Doppel kamen für Bautzen Rüdiger Kuntsche und Torsten Köhler zum Einsatz. Mit drei Niederlagen und nur einem Sieg war bereits in der Gruppenphase Endstation. Zu ihren Gegnern zählten unter anderem die amtierenden Doppel-Weltmeister Sönke Kaatz (Buxtehude) und Robin Joop (Wolfsburg).

An gleicher Stelle wie die Deutschen Meisterschaften fand am zweiten Tag mit den Poing Open ein internationales Einzelturnier statt. Mit Stiliyana Malcheva und Cathleen Selge schickten die Red Devils gleich zwei Spielerinnen in das stark besetzte Damenfeld. Stiliyana Malcheva musste trotz eines Sieges bereits in der Vorrunde die Segel streichen. Cathleen Selge erreichte als Gruppenzweite das Viertelfinale, schied dort aber in zwei Sätzen gegen Andrea Horn aus Dresden aus. (tk)

