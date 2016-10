Bautzener weiterhin vermisst Seit über einem Monat fehlt von Alexander Ebmeyer jede Spur. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Alexander Ebmeyer wird vermisst. © Polizei

Noch immer wird ein junger Bautzener vermisst. Der 28-jährige Alexander Ebmeyer ist seit dem 15. September verschwunden. Am 22. September meldete ihn seine Lebensgefährtin als vermisst. Der Mann wurde zuletzt gesehen, als er die gemeinsam genutzte Wohnung an der Bautzener Tuchmacherstraße verließ. Die Polizei hatte die Öffentlichkeit schon vor drei Wochen zum ersten Mal um Hilfe bei der Suche nach Alexander Ebmeyer gebeten. Bisher gibt es jedoch keine Spur zu dem Bautzener. Eine Gefahr für Leib und Leben könne gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei.

Alexander Ebmeyer ist etwa 1,91 Meter groß. Er hat an der rechten Schulter einen Dreizack tätowiert. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einer schwarzen, kurzen Hose, einem blassblauen T-Shirt mit Aufdruck im Frontbereich und einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet. Zudem trug er eine digitale Armbanduhr mit Metallgliederarmband und einen silberfarbenen Fingerring.

Wer den vermissten 28-Jährigen gesehen hat oder Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (szo)

Hinweise an das Polizeirevier Bautzen: 03591 3560

