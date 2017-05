Bautzener Türmer laden ein Drei Türme warten an diesem Sonnabend mit einem besonderes märchenhaften Angebot auf.

Auch Lauentürmer Andreas Thronicker freut sich am Wochenende auf Gäste. © Uwe Soeder

Zu einem märchenhaften Tag laden am Sonnabend die Türmer von Bautzen ein. Drei der alten Gemäuer bieten ein Programm für Kinder und Familien. Gemeinsam mit ihren Eltern können die Kleinen die Türme entdecken. Dazu gibt es Musik, Märchen und spannende Mitmach-Geschichten. „Wir freuen uns auf den Besuch vieler großer und kleiner Märchenfreunde“, sagt Lauentürmer Andreas Thronicker. Er verwandelt am Sonnabend die obere Ebene seines Turms in einen Märchenwald. Hoch über den Dächern der Stadt erzählt er seine Lieblingsmärchen „Die sieben Schwäne“ und „Sechse kommen durch die Welt“.

Gleich nebenan, im Turmsaal der Röhrscheidtbastei, schlägt Lisa-Marie Michel das Buch mit „Deutschen Hausmärchen“ auf. Begleitet wird sie vom Görlitzer Gitarristen Marc Winkler. Im Nicolaiturm erwartet Florian Kaulfürst die Besucher. Der ausgebildete Kindererzieher lädt die Märchenfreunde zu einer Mitmach-Geschichte ein. Gemeinsam mit dem Musicus Sorabicus singen und spielen sie das Märchen „Von einem der auszog, das Fürchten zu lernen“.

Die Besucher haben am Sonnabend die Möglichkeit, zwei der drei Programme zu erleben. Die Märchenerzählungen beginnen in allen Türmen zeitgleich um 15 Uhr und dauern 30 Minuten. Im Anschluss haben die Besucher eine halbe Stunde Zeit, den Turm zu wechseln, bevor um 16 Uhr die Programme ein zweites Mal beginnen. Karten kosten für Kinder sieben, für Erwachsene sechs Euro. Da der Platz begrenzt ist, empfehlen die Veranstalter, Tickets vorab online zu reservieren. (SZ)

