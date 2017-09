Bautzener Türmer entführt in geheime Gärten Am Sonntag können rund um Bautzen mehrere grüne Oasen besichtigt werden. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com gibt es weitere Termintipps.

In Blumenpracht schwelgen können die Besucher am Sonntag beim Tag des offenen Gartens.

In Bautzen und Umgebung öffnen am Wochenende Gartenfreunde ihre Tore für Besucher. Von 10 bis 18 Uhr können sie sich in ganz vielgestaltigen grünen Oasen umsehen. Die Palette reicht vom Franziskusgarten im Klarissenkloster über einen Siedlungsgarten im Shabby-Chic bis hin zu einer naturnahen Gartengestaltung im Dreiseitenhof Naundorf.

Der Lauentürmer Andreas Thronicker führt Interessenten von Garten zu Garten. Der Spaziergang beginnt um 11 Uhr beim Klarissenkloster und führt durch die Altstadt zurück zum Marktplatz in die Villa Weigang. Bei musikalischen Klängen und anderen Genüssen klingt der Bautzener Gartenrundgang um 15.30 Uhr mit der Lesung des Lauentürmers aus einem Kriminalroman aus.

Im Garten der Villa Weigang selbst kann man sich vom Können der verschiedensten Aussteller begeistern lassen. Die Palette reicht von Angeboten der Görlitzer Kaffeerösterei, Bränden der Sächsischen Spirituosenmanufaktur bis zum Wild aus Großdubrau sowie floristischen Erzeugnissen und zauberhaften Ideen für die Raum- und Gartengestaltung. Zur Mittagszeit kann man die Kochkünste der Wirtin der „Kleenen Schänke“ Cunewalde genießen. Um 11 Uhr findet zudem eine Lesung mit Achim Heck-Bernstein und um 14 Uhr eine Greifvogelvorführung statt. Letztere allerdings nur bei gutem Wetter. Musikalisch wird der Tag auf dem Marktplatz im Garten der Villa Weigang durch die Harfenistin Alexandra von Bruen und den Akkordeonspieler Lukas Hartmann begleitet.

