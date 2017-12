Bautzener Teams triumphieren Beim Cup-Wettkampf in der Messestadt gelingen den Schülern und Schülerinnen aus der Spreestadt drei Siege.

Die vier erfolgreichen Bautzener Mannschaften nach der Siegerehrung. © privat

Sportklettern. Nicht nur aufgrund der Farbe der Jacken und T-Shirts der meisten Bautzener Kletterer sahen die Konkurrenten in der Leipziger No-Limit-Kletterhalle rot beim Sächsischen Klettercup. Sondern alle Bautzener Starter zeigten zudem beeindruckende Vorstellungen und wurden mit drei Altersklassensiegen sowie einem dritten Platz mit Abstand die erfolgreichste Mannschaft dieses Mannschaftsfinales.

Nach den Ergebnissen der Vorjahre gehörten die Bautzener Kletterer natürlich mit zu den Favoriten, aber die an diesem Tag gezeigte Dominanz war im Vorfeld dieses Wettkampfes nicht zu erwarten. Konzentriert gingen die 20 Bautzener Schiller-Schüler an die Lösung der geschraubten Qualifikationsaufgaben. Eine gute Vorbereitung im Verein und im Unterricht, motivierende Anfeuerungsrufe der Mannschaftskameraden und Kampfgeist waren die Voraussetzung für insgesamt 22 Top-Begehungen der Spreestädter. Das bedeutete dreimal Platz eins und einmal Platz zwei nach Abschluss der Qualifikation.

Schon hier zeichnete sich das Superergebnis ab, aber sehr knappe Abstände, schwere Finalaufgaben und die Kampfansagen der anderen 38 Schulteams aus Sachsen hielten auch bei den Bautzener Finalisten die Konzentration hoch. Jeweils ein Junge und ein Mädchen aus jedem Team konnten jetzt durch eine Top- Besteigung die entscheidenden Punkte zum Sieg beisteuern. Keine Chance ließen der Konkurrenz in der Wk2 (Klasse 9/10) Lena Perlhofer und Alexander Günther. Beide kletterten ihre Routen bis zum letzten Griff und sicherten damit Titel Nummer eins.

Perfektes Finale gelingt nicht ganz





Fortgesetzt wurde die Erfolgsgeschichte von Lena Pietsch und Conrad Christoph bei den Jüngsten. Hier erreichten nur wenige Finalteilnehmer überhaupt das Ziel. Lena war eine der Topbegeherinnen. Und da auch Conrad nur knapp unter dem Zielgriff blieb, ging auch Titel Nummer zwei nach Bautzen. Im dritten Finale des Tages schien sich der gute Lauf der Bautzener fortzusetzen. Die Mannschaft der Wk1( Klasse 11/12) lag nach der Vorrunde nur knapp hinter den Führenden auf Platz zwei, brauchte allerdings ein perfektes Finale zum Sieg.

Und das gelang nicht ganz. Obwohl Moritz Beschel mit einer Top- Begehung startete, zeigte Anna Reck in dem sehr schweren Weg nach oben einen tollen Einsatz, musste dann aber nach etwa zwei Dritteln des Weges loslassen. Das nutzten die Finalisten des Gymnasiums Bürgerwiese Dresden und aus Tharandt, um die Bautzener Mannschaft noch auf Platz drei zu verdrängen.

Im letzten Finale ging zuerst Luzie Frenzel vom MSV Bautzen an die Wand. Wie erwartet meisterte sie ihre Finalaufgabe mit Ruhe und Souveränität. Um auch den letzten Pokal mit nach Bautzen nehmen zu können, musste aber noch eine letzte Top-Begehung her. Eine schwierige Aufgabe für Winfried Kottmeyer, der zum ersten Mal in einem so wichtigen Finale stand. Wie er diese Aufgabe mit Kampfgeist und Kaltblütigkeit dann meisterte, ließ die Zuschauer in der gesamten Halle applaudieren. Winfried sicherte mit seiner Begehung den Titel Nummer drei. Damit konnten die Kletterer des Schiller-Gymnasiums und des MSV Bautzen eine sehr erfolgreiche Wettkampfsaison abschließen. (dho)

