Bautzener Team trumpft in Hoyerswerda auf Der SC Einheit Bautzen gewinnt zum ersten Mal die B-Gruppe beim Sparkassenturnier.

So sehen Sieger aus: Thomas Karius, Thomas Herbrig, Alexander Herbrig und Ingo Ziller (von li. nach re.) lieferten in Hoyerswerda einen starken Wettkampf ab. © PR

Schach. Nach dem Punktspielauftakt Anfang September zog es eine Woche später zwei Mannschaften des SC Einheit Bautzen zum Sparkassenturnier nach Hoyerswerda. Dieses Turnier ist ein Mannschaftsturnier für vier Spieler pro Team. Über zwei Tage werden 15 Runden ausgetragen wird. Dabei werden die Mannschaften entsprechend ihrer Spielstärke in zwei Kategorien eingeteilt.

Trotzdem spielten dabei alle 34 gemeldeten Mannschaften in einem Turnier zusammen. Somit konnten auch Mannschaften der schwächeren B-Gruppe (21) gegen Vertretungen aus der starken A-Gruppe (13) antreten. Klarer Favorit des Turniers war das Team aus Ungarn, welches mit vier Großmeistern antrat. Auch die anderen Mannschaften, gespickt mit Spielern der 2. Bundesliga sowie der Oberliga, rechneten sich Chancen auf vordere Platzierungen aus. Für die beide Teams aus Bautzen ging es in erste Linie darum, gute Partien zu spielen und die Großmeister und Internationalen Meister „zu ärgern“. In diesem Jahr spielten für Bautzens „Erste“ (an 19 von 34 gesetzt) Alexander Herbrig, Thomas Karius, Ingo Ziller und Thomas Herbrig. Für Bautzens „Zweite“ (an 26 gesetzt) gingen Vladimir Shelehkov, Marie Helen Herbrig, Kathrin Lowke sowie Andrey Izhboldin an den Start.

Schon in der ersten Runde gelang der „Ersten“ ein überraschendes 2:2 gegen die an Position zwei gesetzten Erfurter. Das sollte der Auftakt für ein richtig gutes Turnier sein. Nach Siegen gegen Mannschaften aus der eigenen B-Gruppe und äußerst knappen Niederlagen gegen Mannschaften, die in der Oberliga zu Hause sind, gelang zum Abschluss des ersten Tages ein 2:2 gegen die zweite Vertretung der Erfurter.

Am zweiten Tag drehten die vier Bautzener der „Ersten“ dann gegen die Mannschaften aus der A-Gruppe richtig auf. Zunächst wurde Cottbus und Halle besiegt. Dann kam der kleine Dämpfer gegen das ungarische Team, wo Thomas Herbrig immerhin einen halben Punkt gegen den Großmeister holen konnte. Anschließend gewann der SC gegen Zugzwang 3,5:0,5 und schaffte gegen den Gastgeber Hoyerswerda ein 2:2. Vor der letzten Runde führten sie damit die B-Gruppe an. Eine Niederlage in der letzten Runde gegen Zehlendorf II hätte aber ein Abfallen auf Platz sieben in der B-Gruppe bedeutet. So eng ging es hier zu. Obwohl der Gegner an allen Brettern wertzahlmäßig klar überlegen war, gelang ein sensationeller 4:0 Sieg zum Abschluss und damit der Sieg der Bautzener in der B-Gruppe.

Im gesamten Turnier landete man damit mit 18:12 Mannschaftspunkten auf Platz sechs inmitten der A-Mannschaften. Den größten Anteil an diesem Erfolg hatte Ingo Ziller mit 10,5 Punkten und dem Brettpreis am 3. Brett. Alexander Herbrig erzielte am 1. Brett 7,5 Punkte gegen stärkste Gegnerschaft. Thomas Karius kam am 2. Brett auf 9 Punkte und Thomas Herbrig am 4. Brett auf 6,5 Punkte.

Die 2. Mannschaft spielte ebenfalls ein gutes Turnier. Mit sechs Siegen und einem Unentschieden landete man mit 13:17 Punkten auf Rang 26. Am stärksten spielte hier Kathrin Lowke mit zehn Punkten am 3. Brett. (kl)

