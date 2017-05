Bautzener Team holt Bronze Die Red Devils vom MSV 04 belegen beim Deutschen Pokalfinale in Berlin einen sehr guten dritten Platz.

Crossminton. Am vergangenen Sonntag fand in Vorbereitung auf die neue Bundesligasaison das Pokalfinale des Deutschen Crossminton Verbandes (DCV) statt. Vorausgegangen waren drei Qualifikationsturniere, um die vier besten Teams zu ermitteln. Neben den Red Devils vom MSV Bautzen waren die Poing Speed Fires aus Bayern, das Team von Time Sports aus Hessisch Oldendorf (Niedersachsen) und die Füchse Berlin qualifiziert. In diesem Mannschaftswettbewerb wurden insgesamt sechs Begegnungen ausgetragen. Ein Dameneinzel, drei Herreneinzel, ein Herrendoppel sowie ein gemischtes Doppel.

Im Halbfinale war der Gegner für die Bautzener Mannschaft um Kapitän Christian Matthes zunächst Hessisch Oldendorf. Das junge Team aus Niedersachsen wurde angeführt vom erst 18-jährigen Nico Franke, dem amtierenden Welt- und Europameister der U 18. Nach den vier Einzeln stand es schon 4:0 für Hessisch Oldendorf und die Doppelspiele wurden nicht mehr ausgetragen. Im Zweiten Halbfinale konnten sich die Füchse Berlin gegen die Poing Speed Fires durchsetzen.

Im Spiel um Platz drei ging es für die Red Devils also gegen das Team aus Bayern. In dieser Begegnung wurden dann drei der insgesamt sechs Spiele erst im dritten Satz entschieden. Im entscheidenden Herrendoppel gewannen die Bautzener zwei der drei Sätze und damit auch das gesamte Spiel mit 4:2. Der Pokalsieg ging dann mit 5:1 an die Füchse Berlin. Am kommenden Wochenende werden in Wolfsburg die Deutschen Einzelmeisterschaften ausgetragen. Die Red Devils starten dort mit 15 Sportlern in fünf Altersklassen. (tk)

