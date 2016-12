Bautzener Stadtansichten für einen guten Zweck Der Leo-Club hat einen Kalender aufgelegt. Der Verkaufserlös soll dem Kinderheim Wuischke zugutekommen.

Den Leo-Kalender gibt es bei Schreibwaren Hoche in der Reichenstraße 29. © PR

Nach einer Pause in diesem Jahr hat der Leo-Club Bautzen für 2017 wieder einen Kalender gestaltet. Er zeigt Motive der Stadt Bautzen, die der Hobbyfotograf Jens-Michael Bierke zur Verfügung gestellt hat. Bierke hielt dabei nicht nur bekannte touristische Attraktionen fest, sondern auch verstecktere Orte in der Stadt.

Das Schöne am Kalender sei, dass bereits einige wichtige Termine von Bautzen drinstehen, wie etwa die Lange Nacht der Kultur, der Stadtlauf oder der Bautzener Frühling, erklärt Gordian Krahl vom Leo-Club. Krahl hat den Kalender mit anderen aktiven Mitgliedern des Clubs konzipiert und vervielfältigen lassen. „Wir machen das nebenbei und ehrenamtlich“, erklärt der Bautzener. In den Jahren 2014 und 2015 gab es ähnliche Kalender, ihr Verkaufserlös kam Kindereinrichtungen in der Region zugute.

Der Leo-Kalender 2017 wird in limitierter Auflage à 200 Stück ebenfalls für einen guten Zweck verkauft. Ein Exemplar kostet fünf Euro und ist im Schreibwarenladen von Steffen Hoch, Reichenstraße 29, erhältlich. „Der gesamte Erlös des Kalenders geht an das Kinderheim Wuischke, das nächstes Jahr im Juni mit einem Kinderfest sein 25-jähriges Jubiläum feiert“, erklärt Krahl.

Der hiesige Leo-Club ist eine Jugendorganisation der Lions, die sich sozial vor allem in und um Bautzen engagiert. Der Club hat aktuell zwölf Mitglieder im Alter von 18 bis 30 Jahren und sucht Verstärkung. Interessenten schreiben eine Mail an info@leo-bautzen.de. (SZ/ma)

