Bautzener Sprinter wird Vierter Steffen Scholze verpasst bei den Deutschen Meisterschaften der Senioren in Zittau zweimal nur knapp die Medaillen.

Steffen Scholze © privat

Leichtathletik. Bereits zum vierten Mal fanden kürzlich in Zittau die Deutschen Seniorenmeisterschaften statt. Toll organisiert von Turbine Zittau, waren diese Titelkämpfe wieder ein voller Erfolg. Fast 600 Vereine entsandten mehr als 1 000 Aktive in die 321 Wettbewerbe, die in vielen verschiedenen Altersklassen ausgetragen wurden. Der Landkreis Bautzen war durch Steffen Scholze vertreten. Der Neukircher ist Mitglied beim Bautzener LV Rot-Weiß 90 und startete über 100 sowie 200 Meter.

Seine Ambitionen gingen dabei nicht ganz auf, denn eigentlich wollte er eine Medaille. Doch es reichte in der Altersklasse M 45 nur zu Rang fünf (100 m 12,16 Sek.) und vier (200 m 24,87 Sek.). Noch im 100-m-Vorlauf hatte Scholze in 12,15 Sek. die drittbeste Zeit erzielt. Eine Woche danach – bei einem Abendsportfest in Neukieritzsch – lief es noch besser für den Bautzener. Da gewann er über 100 m (12,15 Sek.) und über 200 m (24,70 Sek.). Die Zeit auf der längeren Sprintstrecke war eine neue Bestmarke für Scholze und hätte in Zittau sogar zu Bronze gereicht.

Allerdings war Neukieritzsch für längere Zeit sein letzter Wettkampf, denn demnächst muss sich Scholze auch an seiner zweiten Achillessehne operieren lassen. Die Pause ist nötig, um künftig schmerzfrei antreten zu können, denn das Ziel des Bautzeners sind die Senioren-Weltmeisterschaften 2018. Dann kann er bereits in der Altersklasse M 50 starten. Bei Coach Wolfgang Schumacher will sich Scholze dann im Training die nötige Wettkampfhärte für den Höhepunkt des kommenden Jahres holen. Der Bautzener startet übrigens auch für die TSG Markkleeberg. Dort wurden die besten Seniorensprinter über 35 Jahre für Staffeln zusammengeholt.

