Bautzener sind im Finale Die Red Devils vom MSV 04 sind im November beim Titelkampf in Hamburg dabei. Erst soll noch der Sieg in der Ost-Staffel her.

Crossminton-Bundesliga. Für die erste und zweite Mannschaft des MSV Bautzen ging es am vergangenen Wochenende in der Bautzener Schützenplatzhalle wieder um wichtige Punkte in der 1. Liga Ost im Crossminton. Am vorletzten Spieltag konnte die erste Mannschaft bereits die Qualifikation für das Bundesligafinale klar machen. Dazu mussten allerdings zwei Siege her. Gegner waren die Neissespeeder aus Görlitz und die zweite Vertretung der Red Devils, die im Mittelfeld der Tabelle steht.

Zuerst ging es für die Erste gegen Görlitz. Bereits nach den Einzelpartien konnten die Bautzener mit 4:0 in Führung gehen, dabei mussten nur Jocelin Pusch und Torsten Köhler jeweils einen Satz an ihre Gegner abgeben. Die beiden anderen Herreneinzel konnten durch Team Kapitän Christian Matthes und Stephan Weise deutlich und glatt mit 2:0 gewonnen werden. Mit dem sicheren Sieg im Rücken wollte man nun natürlich auch noch etwas für das Punktekonto tun und auch die beiden Doppel für sich entscheiden.

Spiel gegen die eigene Reserve

Im Herrendoppel ließen Stephan Weise und Torsten Köhler nichts anbrennen und siegten in zwei klaren Sätzen. Ähnlich deutlich holte das gemischte Doppel Jocelin Pusch/Christian Matthes den Sieg für die Red Devils. Am Ende gab es also einen verdienten 6:0-Sieg der Bautzener.

Im zweiten Spiel ging es für die Red Devils gegen die eigene Reserve. Dass die Zweite sich nicht wehrlos ergeben wollte, war deutlich zu spüren. Besonders im Dameneinzel musste sich Jocelin Pusch schon ordentlich strecken, um gegen Stiliyana Malcheva als Siegerin vom Platz zu gehen. Auch Matthias Albert zeigte in seinem ersten Ligaspiel gegen Torsten Köhler eine tolle Leistung. Am Ende konnte sich jedoch die erste Mannschaft der Bautzener ohne Satzverlust mit 6:0 durchsetzen.

Damit stehen die Red Devils vom MSV Bautzen vor dem letzten Spieltag punktgleich mit 28 Zählern – gleichauf mit dem Tabellenführer Speedbats Dresden – auf Platz zwei. Durch ein ausreichendes Punktepolster auf die dahinter folgenden Teams konnte die erneute Qualifikation für das Bundesligafinale schon gesichert werden, denn Görlitz als Tabellendritter hat gerade einmal 16 Zähler auf dem Konto. Das Finale der besten acht Teams aus den vier regionalen Staffeln findet Ende November in Hamburg statt. Vorher will das Bautzener Team um Kapitän Christian Matthes aber noch den vierten Titel in Folge in der Staffel Ost sichern. Am 25. September treffen die beiden punktgleichen Spitzenteams im direkten Duell in Bautzen aufeinander. (tk)

