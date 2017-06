Bautzener sind Deutscher Vizemeister Das starke Floorball-Team vom Schiller-Gymnasium wird beim Bundesfinale in Berlin Zweiter.

Die Schiller-Leichtathleten bei der Siegerehrung in Chemnitz: Luis Lange, Peter Wresinski, Florian Ullrich, Jonathan Pech, Oskar Zschau und Fedor Thielscher. © privat

Floorball. Ein sensationelles und bisher einmaliges Ergebnis feierte eine Mannschaft vom Schiller-Gymnasium in der Sportart Floorball. In der Wettkampfklasse 4 holten die Bautzener beim Bundesfinale in Berlin die Silbermedaille. Nachdem sie sich über die Stationen Kreis-, Regional- und Landesfinale qualifiziert hatten, starteten die Schiller-Schüler voller Erwartungen das erste Mal bei einem Bundesfinale.

Gespielt wurde in zwei Gruppen mit jeweils fünf Mixed-Mannschaften. Damit gab es vier Spiele in der Vorrunden-Gruppe A, die Bautzen alle siegreich beenden konnte. Im Halbfinale ging es gegen den Zweitplatzierten der Gruppe B. Hier gelang den Schiller-Spielern durch eine überzeugende Leistung ein weiterer Sieg und die Qualifikation für das Finale. Sportlehrerin Ina Raith: „Im letzten Spiel des Turniers mussten wir uns allerdings dem Gymnasium Jessen aus Sachsen Anhalt knapp mit 0:2 geschlagen geben. Aber nachdem die erste Enttäuschung verflogen war, konnten sich alle über die gewonnene Silbermedaille freuen – was gleichzeitig bedeutet, dass unsere Mannschaft Deutscher Vizemeister im Floorball ist. Damit wurden unsere Schüler für ihr fleißiges und zielstrebiges Training belohnt, obwohl wir aufgrund unserer Turnhallenbedingungen keine optimalen Trainingsbedingungen besitzen.“

Finanzielle Unterstützung für das Bundesfinale erhielten die Schüler vom Freundeskreis der Schule. Raith ergänzt: „Ohne diese Zuwendung wäre eine Teilnahme nicht möglich gewesen, denn obwohl Floorball in Sachsen in Jugend trainiert für Olympia integriert ist, wird der Wettkampf nur bis zum Landesfinale finanziert – völlig unverständlich für uns! Deshalb ist viel organisatorisches Geschick gefragt, um Sportlern dieses oft einmalige Erlebnis eines Bundesfinales zu ermöglichen.“

Auch die Schiller-Leichtathleten waren in der Wettkampfklasse 4 bei den Landesmeisterschaften in Chemnitz erfolgreich. Die Jungenmannschaft hatte sich dafür durch den Sieg beim Regionalfinale qualifiziert. In Chemnitz erkämpften sich Bautzener dann die Bronzemedaille. Ina Raith: „Damit geht für unsere Schule ein überaus erfolgreiches Schuljahr mit der Teilnahme an sieben Landesfinals in den Sportarten Fußball, Volleyball, Tischtennis, Leichtathletik, Floorball, Klettern und im Crosslauf sowie der Bundesfinalteilnahme im Floorball zu Ende. Stellvertretend für alle unsere erfolgreichen Schüler sind Julian Gerhardi und Jonathan Pech zu nennen, die mit ihren hervorragenden Leistungen in mehreren Sportarten maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen haben.“ (pr)

