Bautzener Senioren gewinnen Bei der zehnten Auflage der Lausitz Seniors Trophy gibt es insgesamt drei Erfolge für die Sportler aus der Spreestadt.

© Symbolfoto: Steffen Unger

Bowling. „Kompliment! Das war eine tolle Veranstaltung hier in Bautzen. Bestens organisiert und mit viel Herz für alle Teilnehmer. Ich war das erste Mal dabei und komme nächstes Jahr auf jeden Fall wieder“, erklärte der Brandenburger Michael Noack bei der Verabschiedung am Sonntagnachmittag. Es war diese kameradschaftliche Atmosphäre zwischen Organisatoren und Gästen, die der Jubiläumsveranstaltung ein besonderes Gepräge gab. Es war bereits die zehnte Lausitz Seniors Trophy und gleichzeitig das zehnte Treffen „DDR-Bowling“.

Die Teilnehmer aus Berlin, Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen honorierten dies mit guten sportlichen Leistungen, wobei sich die Bautzener in den Einzelwettbewerben mit drei von fünf möglichen Siegen erfolgreich behaupteten.

In der Startgruppe I der Herren dominierte Mario Schuler vom BC Sachsen 90 mit dem höchsten Wert des gesamtem Turniers. Er kam auf 1 058 Pins (Schnitt 211,6) und siegte vor dem Vorjahressieger Olaf Krebs (BSC Pfaffenhofen/1 030) und Ralf Ender (BC funBowl Bautzen/950). Claus Hofmann vom BC Sachsen 90 wiederholte in Startgruppe II seinen Erfolg vom Vorjahr mit 995 Pins und markierte mit 237 Pins das zweithöchste Einzelspiel des Turniers. Klaus Geye (BSRK 1883) holte sich mit 867 Pins Platz eins in der Startgruppe III vor Hobbyspieler Gottfried Heinze aus Weißenberg (804).

Bei den Damen erkämpfte sich Susann Hähnel vom BC funBowl Bautzen den Sieg mit guten 923 Pins vor ihrer Vereinskollegin Manuela Schneidereit (901). Hähnel markierte zugleich mit 229 Pins das beste Einzelspiel der Damen. Einen Brandenburger Erfolg gab es im Doppelwettbewerb am Sonntag durch Peter Reußner/Thomas Pietsch (Bowlingfreunde Wust) mit 2 094 Pins. Die beiden Bautzener Steffen Thoms/Ralf Ender belegten mit 2 056 Pins Platz drei. Auf den Rängen vier und fünf folgten Claus Hofmann/Thomas Koch mit 2 037 sowie Mario Schuler/Claus Hofmann mit 2 031 Pins.

zur Startseite