Bautzener Oberbürgermeister gegen tolerierten Alltagsrassismus Erst brannte eine geplante Flüchtlingsunterkunft, dann jagten Rechtsextreme Flüchtlinge durch Bautzen. Die Kluft zwischen „Wir schaffen das“ und „Wir sind das Volk“ ist tief. Zwischen diesen Seiten steht Oberbürgermeister Alexander Ahrens.

Dieses Bild bleibt. Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens (parteilos) steht nach den Auseinandersetzungen zwischen jungen Flüchtlingen und Rechtsextremen Mitte September auf dem Bautzener Kornmarkt am Ort des Geschehens. Um ihn herum versammeln sich Pöbler. Trotz der Beschimpfungen bleibt er genauso wie später bei der ARD-Talkshow „Anne Will“ sachlich und ruhig. Dort wird er immer wieder sagen: Bautzen ist kein braunes Nest. Spätestens seit diesem TV-Auftritt dürfte er zu den bekanntesten Kommunalpolitikern Deutschlands gehören.

Ganz ohne Scheinwerferlicht sitzt Ahrens an diesem Abend in seinem Büro im Bautzener Rathaus. Auf dem Tisch steht eine Kanne grüner Tee. Es ist eine Reminiszenz an seine Zeit in China, wo der Jurist als Rechtsanwalt und Unternehmensberater gearbeitet hat - bevor er bundesweit bekannt wurde. „Auf die Bekanntheit hätte ich gern verzichtet, wenn Bautzen dadurch nicht in der Schublade gelandet wäre“, sagt der 50-Jährige. Das Jahr ist auch optisch nicht spurlos an ihm vorbeigegangen: Die Haare sind grauer geworden.

Im Februar geriet Bautzen erstmals in die Schlagzeilen, als eine noch leere Flüchtlingsunterkunft in einem einstigen Hotel brannte - und Schaulustige die Flammen beklatschten. Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Wegen der aufgeheizten Stimmung gegen Asylbewerber in der Stadt sei eine politische Tat nicht auszuschließen, sagt Ahrens.

Das Stadtoberhaupt stellte sich damals mit vielen anderen in den Nieselregen an das abgebrannte ehemalige Hotel „Husarenhof“, um ein Zeichen gegen Hass und Hetze zu setzen. Über 300 Beiträge seien danach in nationalen und internationalen Medien über Bautzen und den Umgang mit Rechtsextremismus erschienen, berichtet er. „70 Prozent mit einem positiven Tenor.“

Ahrens war zu diesem Zeitpunkt gerade ein halbes Jahr im Amt. Die Mehrheit der Bautzener entschied sich im August 2015 für den Kandidaten der SPD, Linken und des „Bürgerbündnisses Bautzen“. Im Wahlkampf, den der 50-Jährige hauptsächlich auf der Straße führte, wiederholte er immer wieder: „Mit mir gibt es keine Politik gegen Flüchtlinge.“ An diesem Satz hält er nach wie vor fest.

Die Vorfälle auf dem Kornmarkt waren in einer Jagd auf Asylsuchende eskaliert. Schon vor dieser Nacht gab es nach Angaben der Polizei seit April 80 Anzeigen rund um die sogenannte Bautzener Platte. Immer wieder gerieten dort junge Flüchtlinge und Bautzener aneinander. „Wir wissen, dass sich die rechte Szene aus Sachsen und Brandenburg die Stadt inzwischen als Bühne gesucht hat“, sagt Ahrens. Er wisse auch, dass die Mehrzahl der Taten von ausländerfeindlichen Deutschen ausging. Er sagt: Die rechten Patrouillen, die es nachts in der Stadt gibt, müssen aufhören.

Anfang November gab es wieder eine weitere Negativ-Schlagzeile aus der ostsächsischen Stadt. Nach einen verbalen Schlagabtausch zog ein Einheimischer eine Schreckschusspistole - und schoss damit. Für die Soko „Platte“ bedeutet das eine weitere Ermittlung.

Ahrens steht aber auch in der Kritik. Einige Stadträte werfen ihm Alleingänge vor, besonders das Treffen mit den rechten Gruppen brachte ihm Gegenwind. „Wir müssen wenigstens versuchen, fundamentale Gegensätze statt mit Gewalt durch Gespräche zu beenden“, sagt der OB. Beim Gespräch schaute er mit Polizei am Tisch den Verantwortlichen ins Gesicht. Nach seinen Angaben waren sich die Beteiligten schnell einig, dass die Gewalttätigkeiten aufhören müssten. Dann kam der Vorfall mit der Schreckschusspistole.

Doch die Rechten sind nur eine Sorge des gebürtigen Westberliners. Beängstigend ist für ihn der Alltagsrassismus. „Wir müssen den Schlüssel finden, damit sich die schweigende Mehrheit gegen Menschenjagd und ähnliche Szenen positioniert“, sagt er über seine Stadt.

Auf seiner To-Do-Liste steht noch mehr: Der Landkreis hat bereits zwei Stellen für Streetworker bewilligt, die ab 2017 im Stadtteil Gesundbrunnen unterwegs sein sollen. Eine ehemalige Schule in dem Bautzener Stadtgebiet soll in ein Kinder- und Jugendzentrum umgebaut werden. Unterschiedliche Gesprächsformate auf der Suche nach dem Miteinander sind in der Stadt geplant. Und dann bleibt Ahrens nur noch ein Wunsch: dass Bautzens Bild wieder ins positive Licht gerückt wird - ohne Probleme zu verschweigen. (dpa)

