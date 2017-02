Bautzener Nachwuchs überzeugt Mit einem Meistertitel und zwei zweiten Plätzen ist die Jugend vom MSV 04 der erfolgreichste Verein in ganz Ostsachsen.

Der MSV-Nachwuchs (v.l.), hinten: Paul Nickel, Vincent Richter, Paula Pilop, Leon Lemle, Gina Rätze, Peter Franke. Vorn: Felix Nickel, Philipp Bendel, Philipp Kretzschmar. © privat

Badminton.Für die Badmintonspieler vom MSV Bautzen 04 standen die letzten Punktspiele in den Altersklassen U 15 und U 19 in der Badmintonhochburg Zittau auf dem Programm. Beide Teams aus der Spreestadt zeigten dabei gute bis sehr gute Leistungen, was sich auch in den Ergebnissen widerspiegelt. Dabei siegten die Kinder der U 15 klar mit 7:1 Punkten und die Jugend in der U 19 sicher mit 5:3 Punkten.

Nach dem letzten Punktspiel stand nun endgültig die Platzierung in den einzelnen Altersklassen fest. Wie schon in der U 11 sicherte sich auch die Mannschaft in der U 19 mit Gero Eisenhut, Janek Lenuweit, Benjamin Domeier, Vincent Richter, Leon Lemle, Linda Ritscher, Tina Ritscher, Ashley Wendler, Gina Rätze und Paula Pilop den Vizemeistertitel Ostsachsens. Die Bautzener wurden dabei nur von den starken Görlitzern besiegt.

Nach zwei Vizemeistertiteln für den MSV-Nachwuchs legten die Kinder in der Altersklasse U 15 aber noch einen drauf und erspielten sich souverän den Mannschaftsmeistertitel Ostsachsens. Obwohl die an Nummer eins und zwei gesetzten Spieler zum größten Teil nicht an den Start gingen – sie spielten in der U 19 – gewann der Bautzener Badmintonnachwuchs alle seine Spiele und gab dabei insgesamt nur fünf Sätze ab.

Der MSV hängt die Konkurrenz ab

Mit einem Meistertitel und zwei Vizemeistertiteln ist der MSV Bautzen 04 damit der erfolgreichste Nachwuchsverein in Ostsachsen – noch vor der starken Konkurrenz aus Görlitz, Großschönau, Zittau und Weißwasser. Das MSV-Siegerteam in der U 15 spielte mit Vincent Richter, Leon Lemle auf den Positionen eins und zwei sowie mit Peter Franke, Philipp Kretzschmar, Paul Nickel, Felix Nickel, Philipp Bendel, Gina Rätze und Paula Pilop. (gl)

www.msvbautzen04.de/badminton

zur Startseite