Bautzener Lokalmatadoren überzeugen Lutz Baumgärtel und Silvio Hauschild holen Siege bei den Masters-Rennen. Doch auch der Nachwuchs ist schnell.

Die Bautzenerin Lisa Graff siegte in der Altersklasse U 11. © PR

Radsport. Zum 39. Mal begrüßte der Radsportverein Bautzen am vergangenen Sonntag die Freunde des Mountainbikesports zu seinem traditionsreichen Frühjahrsrennen. Für viele war der Wettkampf in der Spreestadt gleichzeitig der Auftakt in die neue Saison, sodass es gut besetzte Starterfelder gab. Dazu bei trug – neben dem sonnigen Wetter – auch die erfolgreiche Wiederbelebung des Mitteldeutschlandcups im Cross-Country. Über besonders hohe Beteiligung durften sich die Gastgeber bei den Nachwuchsläufen freuen, die in diesem Jahr erstmals zum mitteldeutschen Haibike-Rookies-Cup gehören.

So nutzten vor allem bei den ganz Kleinen auch einige einheimische Kinder die Gelegenheit, um sich mit dem Mountainbike auszuprobieren. Die Strecken im Humboldthain waren in bestem Zustand und je nach Altersklasse wurden drei verschieden lange und schwierige Distanzen absolviert. Eine Neuerung stellte für den Rookies-Cup ein kurzer Sprintlauf der Altersklassen U 9 bis U 19 dar, der über die Startaufstellung entschied. Hierfür mussten die Kinder und Jugendlichen im Einzelstart einen etwa 400 Meter langen und zum Schluss ansteigenden Weg hinauf zum Sportgelände absolvieren.

Altmeister von Beginn an vorn

Die Cross-Country-Rennen wurden wie immer durch die Lizenzfahrer der Mastersklassen eröffnet. Hier hat der RSV Bautzen seit Jahren zwei heiße Eisen im Feuer. Und tatsächlich bestimmten Lutz Baumgärtel (Masters 1) und Silvio Hauschild (Masters 2) von Anfang an das Tempo an der Spitze mit. Während sich Baumgärtel jedoch bis zum Ziel dem Druck der Verfolger Sascha Heinke (Team Firebike-Drössiger) und Patrick Scholze (Bad Bikers MTB-Sport) erwehren musste und seinen Wettkampf erst im Zielsprint gewann, fuhr Silvio Hauschild einem ungefährdeten Sieg vor Mirko Gräßler (Team Auto Riedel Schwarzenberg) und Maik Pustal (Bad Bikers MTB-Sport) entgegen. Baumgärtel blieb nach fünf Runden über jeweils 3,2 Kilometer in 49:53,9 Min. – wie der zweitplatzierte Sascha Heinke in 49:54,2 Min. – unter der Schallmauer von 50 Minuten. Sein Vereinskamerad Hauschild überquerte nach 50:12,9 Min. die Ziellinie mit einem Vorsprung von über zwei Minuten.

Beherztes Rennen von Wiedemann

Zeitgleich waren die Junioren U 17 sowie die Damen und Juniorinnen auf der Strecke. Beim Sieg von Leon Müller (FAST-Zweirad Haus) vor Josua Jugelt (Team Auto Riedel Schwarzenberg) und Nick Planert (White Rock Weißenfels) zeigte der Bautzener Franz Wiedemann ein beherztes Rennen und platzierte sich im guten Mittelfeld. Bei den Damen sammelte Katharina Hähnel vom RSV Bautzen erste Erfahrungen im Lizenzbereich und wurde nach vier Runden in 56:23,1 Min. Fünfte.

Der ohne Bautzener Beteiligung stattfindende Hauptlauf der Elite/U 23 war ein enger Kampf zwischen Sieger Felix Fritzsch (Focus RAPIRO Racing) und Christopher Maletz (White Rock Weißenfels). Parallel waren die U 19-Junioren auf der Strecke, unter ihnen Robby Hädicke vom RSV Bautzen, der nach fünf Runden in 57:48,2 Min. Siebenter wurde.

Der frühe Nachmittag war den Kindern vorbehalten. In allen Altersklassen waren auch Bautzener vertreten. Hermine Müller (RSV Bautzen) und Anne Nuck erreichten bei den Jüngsten der U 9 den zweiten und dritten Platz. Noch besser machte es Lisa Graff, die die U 11 nach 11:38,5 Min. mit über 30 Sekunden Vorsprung gewann. In den Hobbyrennen fühlte sich der Bautzener Profi-Xterra-Triathlet Stefan Radeck sichtbar wohl und gewann die Herrenklasse, während der für den RSV Bautzen startende Maik Petzold bei den Senioren mit einem zweiten Platz zeigte, dass er immer noch in guter Form ist. Die komplette Ergebnisliste gibt es im Internet. (mn)

