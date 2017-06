Bautzener kaufen Riesas Rasen Mit einer ungewöhnlichen Aktion versucht Stahl Riesa, zu Geld zu kommen. Gut 4 600 Euro konnte der Verein damit schon sammeln.

Seriös mit Sonnenbrille: Diese Herren vom Budissa-Bautzen- Fanclub „Spreebudissen“ haben jetzt symbolisch ein Stück des Riesaer Rasens gekauft. © Tilo Schneider/Stahl Riesa

Seit einem Jahr gibt es beim Verein BSG Stahl Riesa die Aktion „Kauf Dir Deinen Rasen“, bei der man symbolisch einzelne Abschnitte des Fußballplatzes kaufen kann. Die Idee hat sich gelohnt: „Bereits 4 624 Euro und 24 Cent sind jetzt schon zusammengekommen“, sagt Dietrich Hoffmann vom Vorstand des Vereins. Zum letzten Heimspiel war der befreundete Budissa-Bautzen-Fanclub „Spreebudissen“ in der Stahl-Arena zu Gast.

Der Fanclub übergab das Geld für insgesamt elf Felder an Vorstandsmitglied Bernd Kalies. „Danke an Euch alle“, sagt Dietrich Hoffmann. Auch wenn jetzt Sommerpause ist: Die Aktion läuft weiter. Die günstigsten Felder kosten 19,48 Euro, die anderen 68 Euro. Einen Eckpunkt gibt es für 500 Euro.

Das so gespendete Geld wurde bislang für Erdarbeiten im hinteren Bereich der Stahl-Arena verwendet. Laut Stahl Riesa gibt es für jede Spende auch eine Spendenquittung, die man bei der Steuererklärung geltend machen kann.

Gleichzeitig verkündet der Verein, dass er die Preise für Eintritts- und Dauerkarten in der nächsten Landesliga-Saison nicht erhöht. Das sei bereits die dritte Saison in Folge, in der die BSG die Ticketpreise stabil hält. Ein Stehlplatz kostet damit fünf Euro (ermäßigt 3,50 ), ein Sitzplatz sechs Euro (ermäßigt fünf). Dauerkarten sind ab sofort wieder erhältlich. Sie kosten für einen Stehplatz 70 Euro (ermäßigt 49), für einen Sitzplatz 84 Euro (ermäßigt 70). Auf den Dauerkartenpreis erhalten Stahlmitglieder zehn Prozent Rabatt. Ausgenommen von der Dauerkarte sind Freundschafts- und Pokalspiele. Eine Ermäßigung erhalten Schüler, Studenten und Rentner. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre sind frei. (SZ)

Karten können in der Geschäftsstelle Merzdorfer Straße 31a bestellt werden oder per Email unter kontakt@bsg-stahl-riesa.de (mit Angabe der Kategorie, des Namens und ggf. der Mitgliedernummer).

Dort gibt es auch weitere Informationen zur Aktion „Kauf Dir Deinen Rasen“.

