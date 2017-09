Bautzener holen Sachsenmeistertitel Lena Perlhofer, Dominic Horn und Luzie Frenzel überzeugen mit tollen Leistungen bei der Landesmeisterschaft in Dresden.

Auf Schnelligkeit kam es bei der Meisterschaft an. © privat

Sportklettern. Mental und sportlich bestens vorbereitet reiste eine kleine, aber äußerst aussichtsreiche Mannschaft vom MSV Bautzen zu den sächsischen Titelkämpfen im Sportklettern nach Dresden. Kleine gesundheitliche Probleme bei Lena Perlhofer setzten noch leichte Fragezeichen hinter die großen Ziele. Trotzdem waren alle drei gewillt, die bisherigen tollen Ergebnisse der Bautzener Kletterer auch 2017 fortzusetzen.

An einem extrem langen Wettkampftag, der bis 21 Uhr dauerte, zeigte Lena gleich im ersten Durchgang der Speedqualifikation am frühen Morgen, welche Pläne die Bautzener verfolgten. Mit der schnellsten Zeit der weiblichen Jugend B meldete sie ihren Anspruch auf die Titelverteidigung bei der Konkurrenz an. Damit war die erste Aufgabe erledigt und das Bautzener Trio konnte sich auf die Qualifikationsaufgaben im Schwierigkeitsklettern (Lead) konzentrieren.

Alle drei kletterten ihre Aufgaben konzentriert und zeigten auch hier der Konkurrenz aus den sächsischen Leistungsstützpunkten, dass im Finale mit ihnen zu rechnen ist. Mit Platz zwei nach der Qualifikation der männlichen und weiblichen Jugend B erledigten Lena und Dominic ihre Pflichtaufgaben perfekt. Bereits hier lagen beide vor der gesamten Konkurrenz.

Pech dagegen hatte Luzie Frenzel, denn aufgrund des offenen Charakters dieser Titelkämpfe musste sie trotz zweier Superdurchgänge Sportlerinnen aus Hannover und Hildesheim die Startplätze fürs Finale überlassen. In der Endabrechnung wurde sie bei dieser Landesmeisterschaft Fünfte.

Die Finaldurchgänge waren dann an Spannung kaum zu überbieten. Bei den jungen Damen kletterten insgesamt fünf Starterinnen bis zum exakt selben Griff und nur die Vorleistungen aus der Qualifikation gaben am Ende den Ausschlag. Mit dem zweiten Platz in der Tageswertung hinter Isabell Grütter aus Hannover holte sich Lena Perlhofer vom MSV den Landesmeistertitel im Leadklettern. Auch bei den Jungen wurde es knapp. Aber auch hier hatte der Bautzener Dominic Horn nach langer Verletzungspause das bessere Ende für sich.

Damit war die Stimmung der Bautzener Trainer und Sportler natürlich bestens, aber ab 19 Uhr war noch einmal Konzentration gefragt, denn es waren ja noch die Speedtitel zu vergeben. Im Viertel- und Halbfinale galt es jetzt, alle Kraftreserven zu mobilisieren, um im direkten Vergleich den Einzug ins letzte Finale des Tages zu schaffen. Leider klappte das bei Dominic im Halbfinale nicht. Er fiel ab und sicherte sich dann im kleinen Finale Platz drei.

Sekundenbruchteile entscheiden

Lena Perlhofer dagegen schaffte es, das dritte Jahr in Folge in das Speedfinale einzuziehen und wollte nun auch den Titel. Nach einem elfstündigen Wettkampftag ging es so knapp zu wie noch nie zuvor. Gegen ihre Chemnitzer Konkurrentin Nina Opitz reichten 0,004 Sekunden Vorsprung, um zum dritten Mal Sächsische Speedmeisterin zu werden.

Damit stand Lena mit Platz drei beim Bouldern und den beiden Titeln im Speed und Lead bei allen drei Meisterschaften auf dem Siegerpodest. Ein weiterer Höhepunkt war für die Bautzenerin der zweite Platz beim Deutschlandcup in Hilden. MSV-Trainer Dirk Hoffmann: „Wieder einmal haben unsere Kletterer gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen ist. Und einige Wettbewerbe stehen ja 2017 noch auf dem Programm.“ (ho)

