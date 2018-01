Bautzener hamstern Medaillen Bei der Regionalmeisterschaft in Dresden holt sich Mirja Reimann zwei Titel. Insgesamt gibt es für den OSLV zwölf Podestplätze.

Franziska Ullrich (links) und Mirja Reimann vom OSLV präsentieren ihre Urkunden und Medaillen. © privat

Leichtathletik. Was für ein Tag für die jüngste Starterin des OSLV Bautzen bei den Regionalmeisterschaften in Dresden. Mirja Reimann vergoldete in der Altersklasse W 8 mit ihrem letzten Weitsprung auf 3,85 m ihre bis dahin sichere Bronzemedaille. Wenig später sprintete sie in 8,18 Sek. über die 50 Meter zur Silbermedaille. Und obwohl das junge Mädchen erst zwei Wochen zuvor einmal den Hochsprung ausprobiert hat, gelang es Mirja, im Wettkampf als Einzige die 1,10 m zu überspringen. Belohnt wurde sie dafür mit der zweiten Goldmedaille an diesem Tag.

Neun weitere Medaillen erkämpften die OSLV-Athleten noch bei diesen Meisterschaften. Gold sicherte sich Elias Kummer (M 12) im Weitsprung mit 4,35 m und Bronze im 60-m-Hürdensprint in 10,07 Sek. Die Goldmedaillen vier und fünf gingen an Gloria (W 14/60 m 8,30 Sek.) und Luisa Pietsch (800 m/2:31,27 Min.), die in 8,37 Sek. auch noch zu Silber über 60 m sprintete. Superschnell unterwegs war auch Leonie Ringel (W 11) als Vizemeisterin über die 50 m in 7,62 Sek. Silber und Bronze über 60 m Hürden erkämpften sich mit neuen Bestzeiten Norman Zimmer (10,15 Sek.) und Florian Ullrich (10,38 Sek.) bei den 14-jährigen Jungen. Florians Schwester Franziska (W 11) holte Bronze im Hochsprung mit 1,10 m.

Am vergangen Sonnabend reisten Gloria und Luisa Pietsch (W 14) zum Höhepunkt des Winters, der Hallen-Landesmeisterschaft in Chemnitz. Das erste Ziel lautete für beide, das 60-m-Sprintfinale zu erreichen. Dies klappte mit schnellen 8,28 Sek. für Gloria und 8,33 Sek. von Luisa sicher. Im Finale waren Platz eins und zwei klar vergeben. Aber dahinter stürmten die anderen Finalistinnen gleichauf ins Ziel. Das Zielfoto musste entscheiden. Um winzige vier Tausendstel war Gloria schneller als die Viertplatzierte und konnte sich in 8,28 Sek. über die Bronzemedaille freuen. Schwester Luisa steigerte ihre Bestmarke auf 8,31 Sek. und wurde sehr gute Fünfte.

Am Nachmittag trat Gloria erstmals über 300 m an. In guten 45,11 Sek. gewann sie klar ihren Lauf und einige Minuten später stand fest, dass sie damit Landesmeisterin geworden war. Nun war wieder Luisa in Aktion. Der von Taktik geprägte 800-m-Lauf kostete viel Kraft und alle waren froh, dass keine Teilnehmerin stürzte. Mit 2:31,13 Min. holte Luisa Bronze. (ih)

zur Startseite