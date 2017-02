Bautzener Frauen wieder erstklassig

© Symbolfoto: Steffen Unger

Bowling. Nach einjähriger Abstinenz schafften die Damen vom BC funBowl Bautzen mit dem zweiten Tagesssieg in Folge die Rückkehr in die oberste Spielklasse Sachsens. Die Grundlage für diesen schönen Erfolg legte das Team um Manuela Schneidereit bereits am fünften Spieltag im Bowlplay Leipzig mit einer außerordentlich starken Leistung. Die Mannschaft siegte in allen fünf Spielen, gewann das Turnier mit der Maximalpunktzahl 16 und setzte sich mit zehn Punkten Vorsprung an die Tabellenspitze der Regionalliga Staffel 1. Überragend hierbei die Leistung von Anke Altmann. Nach langer Verletzungspause erwischte die 39-Jährige einen Traumstart und avancierte mit tollen 1 039 Pins (Durchschnitt 207,80) zur besten Spielerin des Turniers.

Mit diesem Rückenwind ließen die funBowl Damen auf heimischer Anlage im World of Bowling nichts mehr anbrennen. Erneut erreichten sie das beste Turnierergebnis, gaben dabei nur eine Partie ab und erkämpften sich mit dem zweiten Tagessieg zugleich den Wiederaufstieg in die Sachsenliga. Die Herren des Vereins verpassten nach zwischenzeitlicher Führung knapp den Aufstieg in die Regionalklasse und wurden am Ende Dritte in ihrer Staffel. Mit dem BC Sachsen 90 in der Regionalklasse Staffel 1 sowie dem BC Blau-Weiß 71 in der Bezirksklasse Staffel 1 gelang zwei weiteren Bautzener Teams der Aufstieg in die nächst höhere Spielklasse. (bs)

zur Startseite